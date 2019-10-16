İlayda Çin yolcusu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

21 Yaşındaki İzmirli üniversite öğrencisi İlayda Kırçıl 31. Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Çin de yapılacak olan yarışmada 70 ülkenin güzeli karşısında şan arayacak olan İlayda’nın en büyük amacı oradan bir ödülle dönmek

23 kasım gecesi Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenecek “31.Miss Model of the World”da podyuma çıkacak olan İzmir’li İlayda kırçıl yarışmaya çok iyi hazırlandığını söyledi. ” 2 kasım gecesi kampa katılmak için Çin’e uçacağım. Bu organizasyonun bir parçası olacağım için çok mutluyum.”diyen genç manken Türkiye’nin adını duyurup en iyi dereceyle geri dönmek istediğini söyledi.

Çin Kültür Bakanlığı himayesinde gerçekleşecek olan bu yarışma organizasyon kalitesi ve bilinirlik anlamında Dünyada ilk beş yarışma içinde yer alıyor. Çin televizyonlarından da canlı olarak yayınlanacak yarışmaya 70 ülke modeli katılıyor.