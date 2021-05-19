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İkon Teyze & İkon Faruk K

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:10
6 Okunma
İkon Teyze & İkon Faruk K

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Faruk K Demet Akalın'ın başucundaki küçük imaj çeşidinin okuduğu "Hadi Bakalım" şarkısının enerjisine uygun rengarenk bir model ile ünlü marka danışmanı ve yönetmen Selim Akar'ın objektifine 75 Türkiye'nin en yaşlı model ve oyuncusu Türkiye'nin ikonik teyzesi, Nezahat Oyna ile poz verdi.

Hadi Bakalım şarkısının sözlerinin Aysel Gürel'e ait olduğunu söyleyen Faruk K; Nezahat Oyna 'ya yapmış olduğumuz bu çekimle bir nebzede olsa yakın dostum Aysel Gürel'in yâd etmek istedim. O büyük bir ikondu yeri asla dolmaz dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İkon Teyzeİkon Faruk KDemet AkalınNezahat Oyna
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