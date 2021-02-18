İKİNCİ ŞARKISI İLE FIRTINALAR ESTİRDİ

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

"Sesin Gitmiyor" adlı parçanın sözü ve müziği Cenk Çakıcı'ya ait. Düzenlemesi ise Ozan Sarıboğa'nın ellerinden çıktı. Kendi klibini kendisini yöneten yetenekli solist Sefer Boztaş, hayranlarından tam not aldı. DMC etiketiyle yayınlanan "Sesin Gitmiyor" adlı duygusal parça soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacağa benziyor. Klarnette Ergün Şenlendirici, gitarda Selahattin Güzelel, bas gitarda Ozan Sarıboğa, grup yaylıda İstanbul Strings davulda ise Behsat Boran genç şarkıcıya stüdyoda arkadaşlık etti.

Sefer Boztaş Kimdir?

Boztaş, memleketi Malatya'da doğmuştur. Müziğe, ilkokul yıllarında öğretmenlerinin teşvikiyle okul etkinliklerinde ve törenlerde şarkılar söyleyerek başladı. Lise yıllarında, değerli hocalardan bağlama dersleri alarak, ilk enstrümanı olan bağlama ile tanıştı. Liseyi bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümüne girdi. Buradan keman anasanat dalı öğrencisi ünvanıyla 2007 yılında mezun olarak, şarkıcılığın yanı sıra çok sevdiği öğretmenlik mesleğini de birleştirerek müzik öğretmenliği yapmaya başladı. Sefer, hala öğretmenlik mesleğine devam etmekte, eğitimci kimliğiyle de çok sayıda öğrenci yetiştirmektir. Lise ve üniversite yıllarından beri güçlü sesi sayesinde birçok etkinlikte yer almış, konserler vermiştir. Müziğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren güçlü solist, "müziksiz bir hayat düşünemiyorum" dedi.

SEFER BOZTAŞ - "SESİN GİTMİYOR" YOUTUBE LİNK:

https://youtu.be/LBqycgkUW2I



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