İkinci Kez Buluştular

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede ünlü isimleri Duqqan Cafe’de seyretmeye iş-sanat-cemiyet dünyasının seçkin insanları ve müzikseverler yoğun ilgi gösterirken büyük izdihamlar yaşandı.İkili ikinci kez buluştukları Duqqan müşterilerine sevilen şarkılarını arka arkaya söylerken geceyi izlemeye gelen konuklarında bu şarkılara eşlik etmesi gözlerden kaçmadı. Sevilen sanatçılar program sonunda hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler…
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