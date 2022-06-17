İkinci Kez Buluştular

Altın Kelebek Ödülleri’nde yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı ödüllerini alan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut bir kez daha İstanbul’un eğlence mekanlarından biri olan ve işletmeciliğini Gökhan Reis’in yaptığı Duqqan Cafe’de muhteşem bir performansa daha imza attılar.