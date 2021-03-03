İKİ YIL SONRA AŞK ŞARKISIYLA DÖNDÜ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin güçlü sesi Yudum Akbulut, 2 yıl aranın ardından yepyeni şarkısı "ÖMRÜM"le müzik dünyasına tekrar dönüş yaptı.

Yapımcılığını Kemal Aslan’ın üstlendiği 2 şarkılık maxi single projesinin ilk çalışması olan "ÖMRÜM" ile sevenleriyle yeniden buluşmasının mutluluğunu yaşayan Yudum Akbulut, iddialı şarkısıyla müzik listelerini alt üst etmeye hazırlandığını iddia etti.

Sözü ve müziği İlknur Tekin'e ait olan "ÖMRÜM" şarkısının Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen klibinin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Yudum Akbulut, klipte güzelliği ve iddialı görüntüleriyle dikkat çekti.

Duygusal bir aşk hikayesinin anlatıldığı "ÖMRÜM" şarkısını aylar süren titiz bir çalışmanın ardından müzikseverlerin beğenisine sunan başarılı sanatçı, "2021'in aşk şarkısını yaptık. ÖMRÜM aşıkların dilinden düşmeyecek" dedi.