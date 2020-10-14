İki Gözüm Ahmet yakında gösterim için gün sayıyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ahmet Kaya'nin yaşam hikayesini anlatan 'Iki gözüm Ahmet' filminin yönetmeni Gani Savaş’la Avukatı Volkan Yolcu ile basın toplantısı düzenledi. Film için alınan vizyona giremez kararının bozulduğunu ve filmin Türkiye'de vizyona girmesi için bir engel kalmadığı söyledi. Filmi hicbir zaman para için çekmediğini söyleyen Gani Şavata 'Ben hiçbir filmimi para için çekmedim, Kaya ailesi dilerse filmden elde edilen tüm geliri alabilir, Ben Ahmet Kaya'nın en yakın arkadaşıyım, film Avrupa’da vizyonda çok güzel vizyonu var, 200 e yakın salonda avrupada vizyonda giriyor, filmin Türkiye'de vizyona girmesinde de engel yok, Mars dağıtım ile anlaştık, eğer pandemi izin verirse Türkiye'de 27 kasımda vizyona gireceğiz'dedi.

Filmin ve Gani Savaşta'nın avukatı Volkan Yolcu su açıklamayı yaptı. 'Aile iki konu hakkında yanıltıcı yayın yaptı. Birincisi kişilik haklarına saldırı olduğu kokusunda dava açtı, aile iki konuda kamuoyunu kasten yanıltıyor, ilki filmin Türkiye'de yasaklı olduğu yönünde, film tedbiren yasaklandı ancak başvurumuz üzerine bölge adliye mahkemesi bu tedbir kararını kaldırdı. Yani hali hazırda bir yasak söz konusu değil, ikinci yanlış bilgi davanın bir telif haklari konulu bir dava olduğu bu da yanlış bir bilgi, ailenin telife dair hiçbir talebi yok davaları da telif haklarına dayalı dava değildi' dedi. Volkan Yolcu sözlerini sürdürerek;

'İstanbul bölge adliye mahkemesi 4 hukuk dairesinin aldığı kararla gösterimi önünde hicbir hukuki engel kalmadı. Dilersek bugün bile vizyona filmi sokabiliriz, sektör planlaması yapmak lazım 27 kasımda Mars dağıtım ile anlaştık ve şuan vizyona girmeye hazırlanıyoruz ama planlamasını mars yapım yapacak marsa tabiyiz' dedi.

Avrupa’da vizyona girdi…

Başta Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Hollanda olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde 106 salonda aynı anda 08 Ekim 2020 Perşembe günü izleyicisi ile buluşan film, uzun zamandır en çok konuşulan, tartışılan sinema film olmuştu.