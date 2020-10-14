Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1189
ALTIN
484.516
DOLAR
7.9072
STERLİN
10.3027
EURO
9.2973
Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak
Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu...
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi için sadece 47 gün kaldı
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi...
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde...
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi olabilir”
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İki Gözüm Ahmet yakında gösterim için gün sayıyor

Pandemi izin verirse 27 Kasım’da vizyonda

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:41
7 Okunma
İki Gözüm Ahmet yakında gösterim için gün sayıyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ahmet Kaya'nin yaşam hikayesini anlatan 'Iki gözüm Ahmet' filminin yönetmeni Gani Savaş’la Avukatı Volkan Yolcu ile basın toplantısı düzenledi. Film için alınan vizyona giremez kararının bozulduğunu ve filmin Türkiye'de vizyona girmesi için bir engel kalmadığı söyledi. Filmi hicbir zaman para için çekmediğini söyleyen Gani Şavata 'Ben hiçbir filmimi para için çekmedim, Kaya ailesi dilerse filmden elde edilen tüm geliri alabilir, Ben Ahmet Kaya'nın en yakın arkadaşıyım, film Avrupa’da vizyonda çok güzel vizyonu var, 200 e yakın salonda avrupada vizyonda giriyor, filmin Türkiye'de vizyona girmesinde de engel yok, Mars dağıtım ile anlaştık, eğer pandemi izin verirse Türkiye'de 27 kasımda vizyona gireceğiz'dedi. 

Filmin ve Gani Savaşta'nın avukatı Volkan Yolcu su açıklamayı yaptı. 'Aile iki konu hakkında yanıltıcı yayın yaptı. Birincisi kişilik haklarına saldırı olduğu kokusunda dava açtı, aile iki konuda kamuoyunu kasten yanıltıyor, ilki filmin Türkiye'de yasaklı olduğu yönünde, film tedbiren yasaklandı ancak başvurumuz üzerine bölge adliye mahkemesi bu tedbir kararını kaldırdı. Yani hali hazırda bir yasak söz konusu değil, ikinci yanlış bilgi davanın bir telif haklari konulu bir dava olduğu bu da yanlış bir bilgi, ailenin telife dair hiçbir talebi yok davaları da telif haklarına dayalı dava değildi' dedi. Volkan Yolcu sözlerini sürdürerek;

'İstanbul bölge adliye mahkemesi 4 hukuk dairesinin aldığı kararla gösterimi önünde hicbir hukuki engel kalmadı. Dilersek bugün bile vizyona filmi sokabiliriz, sektör planlaması yapmak lazım 27 kasımda Mars dağıtım ile anlaştık ve şuan vizyona girmeye hazırlanıyoruz ama planlamasını mars yapım yapacak  marsa tabiyiz' dedi. 

Avrupa’da vizyona girdi… 

Başta Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Hollanda olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde 106 salonda aynı anda 08 Ekim 2020 Perşembe günü izleyicisi ile buluşan film, uzun zamandır en çok konuşulan, tartışılan sinema film olmuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Iki Gözüm AhmetGani SavaşAhmet Kaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi
Müzik sektöründe, adam gibi bir adam: Ali Altay
Müzik sektöründe, adam gibi bir adam: Ali Altay
Huysuz Virjin’in adı sahnelerde yaşayacak!
Huysuz Virjin’in adı sahnelerde yaşayacak!
Bir Ekran Klasiği “KÜRŞAT BAŞAR’LA’’ Yeniden Yayında 
Bir Ekran Klasiği “KÜRŞAT BAŞAR’LA’’ Yeniden Yayında 
ŞAHSİYET’İN BAŞARISI
ŞAHSİYET’İN BAŞARISI
Genç Yapımcı UMUT BOLEL'den farkındalık projesi 
Genç Yapımcı UMUT BOLEL'den farkındalık projesi 
GENÇ ŞARKICI SON ANDA VİRÜSE YAKALANDI
GENÇ ŞARKICI SON ANDA VİRÜSE YAKALANDI
Sidar Baran Taş Karavanı İle Geliyor!
Sidar Baran Taş Karavanı İle Geliyor!
ANNEMİN DUALARI İŞE YARIYOR
ANNEMİN DUALARI İŞE YARIYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma