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İki büyük isim, aynı mesaj

‘‘Hediyelerin en büyüğü umutsuz yüreklere umut olmaktır’’

28 Temmuz 2020 Salı 16:06
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İki büyük isim, aynı mesaj

HABER: AZİZ KARATAŞ

Bugün instagram hesapları üzerinden hem Engin Altan Düzyatan hem de Mine Tugay, Türk Kanser Derneği’ne destek için paylaşımlarda bulundu.

Ünlü oyuncuların yardım kuruluşlarına olan destekleri her geçen gün daha da artarak devam ettiğini görmek beni bir hayli mutlu ediyor. Özellikle milyonların kalbini fetheden oyuncuların örnek teşkil edecek davranışlarına şahit olmam hayata olan inancımı daha da güçlendirdiğini söyleyebilirim.  

Bugün instagram hesapları üzerinden hem Engin Altan Düzyatan hem de Mine Tugay, Türk Kanser Derneği’ne destek için paylaşımlarda bulundu.

Diriliş Ertuğrul ve Kurşun dizilerinin ardından yeni sezonda Barbaros isimli dizide başrolde yer alacak olan Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz’un doğum günü olduğunu belirterek, tüm sevenlerinden herhangi bir hediye almamalarını Türk Kanser Derneği’ne bağışta bulunmalarını rica etti.

Aynı gün, aynı paylaşımı yapan bir diğer oyuncu Mine Tugay’ın paylaşımı da büyük dikkat çekti. Abisini kanserden kaybeden ünlü oyuncu ‘Tedavi süreci ne kadar zor bilirim. Kimse sevdiklerini kaybetmesin diye onlara bir umut ışığı olalım’ mesajını verdi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Engin Altan DüzyatanMine TugayTürk Kanser Derneği
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