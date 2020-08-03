İçindeki Sen'e Sevilen Konuk

BALIKESİR- Severek takip wedilen Mert Karacan bu seferde ünlü medyum, şifacı, kabalist ve astrolog Ferdi Bozduman’ ı konuk aldı. https://youtu.be/NUjKJuNbwxY ile karşımıza çıkan ikili bu programda bir çok önemli konuya değindiler. Yıllardır benim dışımda hiçbir gazeteciye röportaj vermeyen ve son dokuz yıldır münzevi bir hayat yaşayan Ferdi Bozduman, "Mert Karacan ile çalışmak benim için çok farkı bir deneyim oldu. hümanist bir insan bu yönü beni çok etkiledi" şeklinde açıklamasını yaptı.

Haber Elif Hayvalı