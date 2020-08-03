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İçindeki Sen'e Sevilen Konuk

"İçindeki Sen" adlı yotube kanalının Sahibi Mert Karacan birbirinden farkı ve önemli konuklar alarak toplumsal konuları ele alıyor

03 Ağustos 2020 Pazartesi 01:03
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İçindeki Sen'e Sevilen Konuk

BALIKESİR-  Severek takip wedilen Mert Karacan bu seferde ünlü medyum, şifacı, kabalist ve astrolog Ferdi Bozduman’ ı konuk aldı. https://youtu.be/NUjKJuNbwxY  ile karşımıza çıkan ikili bu programda bir çok önemli konuya değindiler. Yıllardır benim dışımda hiçbir gazeteciye röportaj vermeyen ve son dokuz yıldır münzevi bir hayat yaşayan Ferdi Bozduman, "Mert Karacan ile çalışmak benim için çok farkı bir deneyim oldu. hümanist bir insan bu yönü beni çok etkiledi" şeklinde açıklamasını yaptı.

Haber Elif Hayvalı

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