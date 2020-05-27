İbrahim Tatlıses’ten sürpriz radyo baskını

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Uzun bir zamandır tedavi süreci yaşayarak hayranlarından uzakta yaşayan Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 15 yıl aradan sonra ilk defa sahibi olduğu Radyo Tatlıses’e sürpriz bir baskın gerçekleştirdi. Tecrübeli radyocu Tuğrul Altınkara’nın yayınına katılan ünlü türkücü hayranları ile hasret giderirken korana virüs nedeniyle hasret kaldığı kızı Elif Ada’yı anınca için göz yaşlarını tutamadı.

Haftanın 1 günü Radyo Tatlıses'te program yapacağının müjdesini veren Tatlıses ile yayını sırasında radyonun telefonları hayranlarıtarafından kilitlendi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda ünlü radyocu Tuğrul Altınkara patronu İbrahim Tatlıses ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Programdan sonra İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak sevenlerine müjdeyi verdince beğeni ve soru yağmuruna tutuldu.