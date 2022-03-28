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İBRAHİM ERKAL’IN BOŞLUĞU DERVİŞ DOĞAN’LA DOLACAK

DERVİŞ DOĞAN, HERKESİN BİR LEYLASI VAR İLE YAZA DAMGASINI VURACAK

28 Mart 2022 Pazartesi 12:16
İBRAHİM ERKAL’IN BOŞLUĞU DERVİŞ DOĞAN’LA DOLACAK

HABER: HABİB BABAR

5 yaşında bağlama çalmaya başlayan Derviş Doğan,“Birtaş attım vişneye” isimli türküyü çobanlık yaptığı dönemlerde keçilerini otlatırken söylemiş. Uzun yıllar Türkiye’nin birçok ilinde sahne alan sanatçı, 15 yıldır da Ankara’nın en lüks mekanlarında sanatını icra ediyor. Doğan’ın ilk albümü  Herkesin Bir Leylası Var, Kaya Müzik etiketiyle önümüzdeki günlerde müzik marketlerde yerini alacak.

Arabesk müzikteki boşluğun kendisiyle dolacağını söyleyen Doğan, “Türkiye’de Mustafa Keser’den sonra en fazla repertuara sahip ikinci sanatçıyım” derken sözlerine şöyle devam etti. Doğan, “Rahmetli İbrahim Erkal Ankara’ya her geldiğinde mutlaka beni ziyaret eder sahnemi keyifle izlerdi. Onun bıraktığı bayrağı ben devraldım. Çünkü İbrahim Erkal gibi arabesk müziği icra eden şarkıcı maalesef yok. O bulaşıkçılıktan geldi ben ise çobanlıktan. Çektiğimiz acılar sesimize müziğimize de yansıyor.  Bu albümde herkes kendi yaşantısından bir şeyler bulacak” diye konuştu.

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