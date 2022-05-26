İbrahim Aktolon’dan yeni bir aşk şarkısı

HABER: DİNÇER KARACALAR



Aşk şarkılarıyla müziğe damgasını vuran İbrahim Aktolon, 2022 yazını yeni bir single ile karşılıyor. Söz ve müziği de Aktolon’a ait “Aleley”, dijital platformlarda yerini aldı.

“Hırsız”, “Kusursuz”, “Aşka İsyan”, “Üstü Kalsın”, “Küstah”, “Benim Hikayem” gibi çok sayıda hit şarkıya imza atan ve dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan İbrahim Aktolon, 2022 yazı için yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği de Aktolon’a ait “Aleley” adlı şarkı Aktolon Müzik etiketiyle yayınlandı.

HEM HAREKETLİ HEM DERTLİ

Hem hareketli bir müziğe hem de dertli sözlere sahip olan “Aleley”in düzenlemesini Khas Beats ile One O.B yaptı. Şarkısına çok güvendiğini söyleyen İbrahim Aktolon, iddialı konuştu: “Aleley bu yaza damgasını vuracak!”

KLİBİN YILDIZI YATTARA

“Aleley”in klibi, Yusuf Can Güneş’in yönetmenliğinde çekildi. İbrahim Aktolon klip çekiminde sürpriz isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Klipte sanatçının eşinin yanı sıra Trabzonspor’un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, “O Ses Türkiye” yarışmasıyla tanınan rap’çi Şehriyar Ramazanzade, müzisyen Murat Yaprak ve Aktolon’un yakın dostu Onur Ateş de rol aldı. Danslarıyla adeta şov yapan Yattara, hem çekimlere neşe kattı hem de klibi renklendirdi. Netd Müzik’te yayınlanan klip, ilk günden büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.