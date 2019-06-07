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İBRAHİM AKTOLON  ve YENER ÇEVİK’ten  muhteşem düet

 İbrahim Aktolon, yeni bir single hazırladı. Ünlü sanatçı, Yener Çevik’le düet yaptığı “Üstü Kalsın” adlı çalışmayı  müzikseverlerle buluşturdu.

İBRAHİM AKTOLON  ve YENER ÇEVİK’ten  muhteşem düet

 İbrahim Aktolon, yeni bir single hazırladı. Ünlü sanatçı, Yener Çevik’le düet yaptığı “Üstü Kalsın” adlı çalışmayı  müzikseverlerle buluşturdu.

07 Haziran 2019 Cuma 17:39
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İBRAHİM AKTOLON  ve YENER ÇEVİK’ten  muhteşem düet

HABER: DİNÇER KARACALAR

“ÜSTÜ KALSIN ” adlı şarkısıyla müzik dünyasını sallayan ve geçtiğimiz ay düzenlenen Dijital Dünyanın En’leri Ödülleri’nde “Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı” seçilen İbrahim Aktolon, başarılı çıkışını yepyeni bir şarkıyla devam ettiriyor. Sanatçı, bu kez bir düetle sevenlerinin karşısına çıktı.


KLİBİ MEMLEKETİNDE ÇEKTİ


İbrahim Aktolon’un Yener Çevik’le birlikte seslendirdiği “Üstü Kalsın” adlı şarkıyı 7 Haziran da müzikseverlerin beğenisine sundu. Aktolon’un hem müziğini bestelediği hem de Çevik’le birlikte sözlerini yazdığı “Üstü Kalsın”ın video klibi de aynı tarihte müzik kanallarında dönmeye başladı. Sanatçı, aranjesi Murat Yaprak’a ait yeni şarkısının klibini kendi memleketi Mardin’de çekti. İstanbul’dan giden 68 kişilik bir ekiple yapılan çekimler, 3 günde tamamlandı.

Klip Linki 

 www.youtube.com/watch?v=2ffOYPi3ApI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.06.2019 10:41
Anahtar Kelimeler:
MüzikMagazinMaazinDinçer KaracalarYener ÇevikSingleİbrahim Aktolon
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