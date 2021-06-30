İBB Bİ SAHNE ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA YOĞURTÇU PARKTA SAHNE ALAN MASKE ORKESTRA 1 YIL SONRA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Küresel pandemiden ülkemizde en çok etkilenen sektör olan müzik dünyası yeniden seyirciyle buluşmaya başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Bi’ Sahne" etkinliği kapsamında sahne gelirlerinin bir kısmıyla sosyal yardım kampanyalarına destek veren Maske Orcheatra da uzun zaman sonra hayranlarına merhaba dedi.

Özgürlük ve Keyif isimli iki albümü bulunan grup özellikle "Anne" ve "Delilik" parçalarıyla dijital platformlarda da adını duyurdu. Uzun zamandır konser yapma fırsatı bulamayan fakat yeni albüm çalışmalarına da ara vermeden devam eden Maske Orchestra’nın yakın zamanda bir EP yayınlayacağı söyleniyor.

Farklı meslek dallarından iş insanları tarafından kurulan grup hafta sonu güzel bir havada

Yoğurtçu Parkı'nda, müzisyenlere destek amacıyla ibb'nin düzenlediği Bi' Sahne etkinliğinde

oldukça coşkulu bir seyirci önünde sahne alarak 1 yıl sonra küçükte olsa tekrar hayranları ile buluşmanın keyfini yaşadılar. Orkestra Solist: Hatice Yıldız, Klarnet: Şenan Kerçin, Klavye: Emre Demirhan, Elektro Gitar: Batuhan Birkan, Bağlama: Salih Avda, Öztürk Perküsyon: Semih Ercan, Bas Gitar: Özgür Gönek’ten oluşuyor.