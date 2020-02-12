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‘‘HUYSUZ ŞEYLER’’ KAHVE İÇERKEN TİYATRO İZLEYİN

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:11
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‘‘HUYSUZ ŞEYLER’’ KAHVE İÇERKEN TİYATRO İZLEYİN

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçen akşam bir gazeteci (İsmail Gökgez) dostumun daveti üzerine Kadıköy Yeldeğirmeni’nde ki bir sokakta Tiyatro Dell Arte yi arıyorum. Navigasyon beni karanlık bir sokak arasına soktu ve evlerin arasında sanki cumhuriyetin ilk dönemlerinden kalmış pastane kafe gibi bir yer gördüm. Önce yanlış bir yere geldim sandım ama kapısında Tiyatro Dell Arte yazıyordu. İçeri girdim allahım ne göreyim yaklaşık 100 m2 ya var ya yok bir salon. İçeride tahta masalar ve yaldız renginde boyanmış kırmızı nostaljik sandalyeler, duvarlardaki nostaljik resimler, fotoğraflar ve afişler. Gözlerime inanamadım sanki 1930 ları anlatan bir film çekilecek te burayı set yapmışlar gibi. Tostumuzu ve çayımızı söyledik önce bir güzel karnımızı doyurduk, ardından orta şekerli kahvemizi de söyledik ve bu arada perde açıldı Huysuz Şeyler oyunu başladı. Kesinlikle önyargılı olmamak lazım. İlk başta bana nasıl yani dedirten bu salon da kahvemi yudumlarken  şahane bir komedi izledim. Çetin Büyükakın, Ayşegül Verdi, Raşit Çelikezer ve Ayşegül Polat Başkan’ın başarılı oyunu ile gülmekten karnınız ağıracak. Tiyatro seven herkese bu deneyimi tatmalarını şidetle öneririm. Hem kahvenizi yudumlayın hem de şahane bir komedi izleyin...

HUYSUZ ŞEYLER

40 yıllık iki eski dostun yolları karavan kampında kesişir.

Hayata dair beklentileri farklı olan bu iki arkadaşı eğlenceli bir macera beklemektedir.

Hayat masaya yatırılır, doğrular yanlışlarla çarpışır. Üstüne gelen bir kadın, tüm bu olaylara tuz biber eker. Bundan sonra acaba dost kalabilecekler mi?

Yazan : Çetin Büyükakın

Yöneten : Raşit Çelikezer

Kostüm Tasarım : Ayşegül Verdi

Ses Işık: Cem öZoktay

Süre : 85 Dk / 2 Perde

Oyuncular :Çetin Büyükakın, Ayşegül Verdi

Raşit Çelikezer, Ayşegül Polat Başkan

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.02.2020 14:12
Anahtar Kelimeler:
HUYSUZ ŞEYLER KAHVE İÇERKEN TİYATRO İZLEYİNYaşar Şenyüz
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