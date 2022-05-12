HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bugüne kadar gerçekleştirdiği “Pop Fasıl” serisi, “Aranjmanlar” serisi, “Eski Dostlar” ve hepimizin bildiği “Pop Gırgıriye” serisi gibi 40'tan fazla albümle hayatlarımıza dokunan Hurşid Yenigün, sözü ve müziği kendine ait olan Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Vakti Saati Gelince” isimli yeni single’ı ile 6 Mayıs Cuma günü tüm dijital müzik platformları aracılığıyla müzikseverlerle buluştu.

Vakti Saati Gelince

Eğlenceli müzik denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan, müzik yaşantısında Sezen Aksu, Erol Evgin, Zerrin Özer, Yeliz gibi birçok sanatçının aranjörlüğünü yapan Hurşid Yenigün’ün, “Vakti Saati Gelince” isimli yeni şarkısının düzenlemesi de kendine ait.