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HÜLYA AVŞAR’IN ‘‘YALANLAR İÇİNDE’’ DESTEĞİ

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:53
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HÜLYA AVŞAR’IN ‘‘YALANLAR İÇİNDE’’ DESTEĞİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Alternatif müziğin taze isimlerinden Kerem Yeğinboy, sözü müziği kendisine ait 'Yalanlar İçinde' şarkısını Avrupa Müzik markasıyla yayımladı. Son yıllarda beğendiği genç müzisyenlere destek veren Hülya Avşar, Kemal Başbuğ'un yönetmenliğinde çekilen Yalanlar İçinde şarkısının video klipinde rol aldı. Bir kadının değişik ruh hallerinin anlatıldığı video klipte Avşar, oyunculuk gücüyle göz doldurdu. Rock müziğin geleneksel ve melodik yapısının kullanıldığı 'Yalanlar İçinde' de Kerem Yeğinboy sade ve hisli vokali son yıllarda alternatif dünyanın önemli isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi. 1991 İzmir, Karşıyaka doğumlu olan Kerem Yeğinboy, müziğe 13 yaşında elektro-gitar çalarak başladı. İlk gitara başladığından beri Rock ve Metal müziğe ilgi duyuyordu. Gitar çalmaya başladıktan 3 ay sonra kendi Metal ve Rock bestelerini yapmaya başladı. Lise yıllarında ensturmantel besteler yaparken üniversite yıllarında Türkçe ve İngilizce söz yazmaya başladı. Üniversite çağlarında Rock müziğin yanında folk ve indie müziğe duyduğu ilgi sayesinde akustik ve bas gitar da çalmaya başladı. İngilterede’ki lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından yıllardır biriktirdiği parçalarını Türkiye’deki dinleyiciler ile paylaşmak üzere ilk adımını attı.


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