Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419
ALTIN
523.610
DOLAR
8.5644
STERLİN
12.0654
EURO
10.4211
40 Akademik personel alınacak
40 Akademik personel alınacak
Yapım onarım karşılığında kiraya verilecek
Yapım onarım karşılığında kiraya...
36 dükkanın ihale usulüyle satışı yapılacak
36 dükkanın ihale usulüyle...
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hülya Avşar: Zenginlik Kadar Kötü Bir Şey Olamaz..

Hülya Avşar, ''Zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kadar kötü bir şey olamaz''

28 Mayıs 2021 Cuma 14:12
2 Okunma
Hülya Avşar: Zenginlik Kadar Kötü Bir Şey Olamaz..

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’a katıldı. Hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Hülya Avşar, ”Zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz. Bu nedir böyle, her şeyi alabilmek. Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin ‘seni seviyorum’ dese inanamazsın. Bir şeye özlem duymak gerek hayatta” açıklamasını yaptı.

Ayvalık’ta ada aldığı yönünde çıkan iddialara açıklık getiren Avşar kızı, şöyle konuştu;

”Ayvalık’ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama… Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk. Adası olan insanlar var… Çok makul bir şey olmasa da… Ticari olarak da değerlendirilebilir. Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim. Benim işimi yapan bir insanın ticari olarak bunu yapmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ama aklımızdan geçmedi değil. Benim orada turizmle ilgilenen arkadaşlarım var demek ki bir gel git aklı yaşadık. Bir adam olsun istemem.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarZenginlikSedat Sarıkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BURCU ARI VE FETTAH CAN DÜETİ
BURCU ARI VE FETTAH CAN DÜETİ
Murat Boz ve Müzik Şirketinin Davası Karara Bağlandı..
Murat Boz ve Müzik Şirketinin Davası Karara Bağlandı..
Batuhan Mutlugil’in Boşanma Anlaşması!
Batuhan Mutlugil’in Boşanma Anlaşması!
Sıla’nın Aşk İlanındaki Detay Maziye Götürdü..
Sıla’nın Aşk İlanındaki Detay Maziye Götürdü..
Sezen‘den 15 şarkı hediye!
Sezen‘den 15 şarkı hediye!
Seren Serengil Hadise’ye Tazminat Ödeyecek!
Seren Serengil Hadise’ye Tazminat Ödeyecek!
YALIN VE CORNETTO'DAN HEYECANLA BEKLENEN YAZ ŞARKISI “YAZ GÜLÜ”
YALIN VE CORNETTO'DAN HEYECANLA BEKLENEN YAZ ŞARKISI “YAZ GÜLÜ”
ECE YAĞCI’DAN YENİ ‘BAŞLANGIÇ’
ECE YAĞCI’DAN YENİ ‘BAŞLANGIÇ’
Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."
Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma