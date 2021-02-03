Hoş geldin Nilda Bebek

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ünlü Yapımcı ve Söz Yazarı Zafer Kerey ve Miray Kerey çiftinin evliliklerinin ilk meyvesi olan kız çocukları dünyaya geldi. Op.Dr Cem Ardıç tarafından doğumu gerçekleştirilen minik bebeğe İsim Analisti Melike Aydın'ın yönlendirmesiyle Savaşçı, Koruma, zırh anlamları olan Nilda ismini verdiler. Bakalım aynı zamanda söz yazarı olan babası Nilda için nasıl şarkılar yazacak... Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak Nilda bebeğe hoşgeldin diyor; sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.