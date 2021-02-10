14 ŞUBAT ÖNCESİ ÖZLEM ve DUYGUSAL BİR ŞARKI

BU GECE SANA UYANDIM

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Oh Olsun, İki Yüzlü, Sanal Alem gibi bilinen şarkıların bestecisi , sevilen sanatçı kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Turgay Saka’nın yeni single’ı “ BU GECE SANA UYANDIM" Kerey Production etiketiyle NetD Müzik Youtube Kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözlerini yapımcı ve söz yazarı Zafer Kerey’in , bestesini Turgay Saka’nın , düzenlemesini ise Atınç Tombak’ın üstlendiği “ BU GECE SANA UYANDIM ” isimli şarkının video klibi ise Ferit Çetinkaya tarafından çekildi.

Saka ayrıca klibindeki oyunculuk performansı ile göz doldurdu.Son derece duygusal ve marjinal bir klip çeken Saka ' ya oyuncu ve sunucu kimliğiyle sevilen, Tuğçe Marik eşlik etti.

Turgay Saka’dan Kerey ailesine şarkı sürprizi.

HOŞ GELDİN NİDA

Geçen hafta Nida bebeğin dünyaya gelmesi ile büyük bir mutluluk yaşayan Kerey ailesine, Turgay Saka’dan romantik jest geldi. Yıllardır birliikte pop şarkılar üreten Zafer Kerey ve Turgay Saka ikilisi’nin yakın dostluğu sektörde herkes tarafından biliniyor. Her türlü etkinlikte Kerey ailesi ile birlikte görünen Turgay Saka’nın dünyaya yeni gelen Nida bebek için bir şarkı yaparak sürpriz yaptığını duyunca Zafer Kerey’I aradık; Evet Turgay amcası Nida’ya bir şarkı yapmış, bize de büyük bir sürpriz oldu. Çok sevindik, en güzel bebek hediyesi oldu bizim için. Annesi de Nida’yı bu şarkı ile uyutacak dileriz dillere destan bir bebek şarkısı olur. Dedi…

O küçücük ellerinle, tertemiz bir kalbinle

Yumuk yumuk gözlerinle, güneş oldun hepimize.

O küçücük ellerinle, tertemiz bir kalbinle

Yumuk yumuk gözlerinle, güneş oldun hepimize.

Hoş geldin Nida bebek, hoş geldin hayata,

Dünyaya gözünü açtın sekize on kala.

Zafer’le Miray’ın yavrusu tatlı Nida

Hoş geldin dünyaya, iyiki geldin Nida.