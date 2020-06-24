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Horoz şeker dağıttılar

SOKAK SOKAK DOLAŞARAK KONSER VERDİLER

24 Haziran 2020 Çarşamba 16:03
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Horoz şeker dağıttılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların moralini yüksek tutmak için başlattığı sokak konserlerine devam ediyor. Ekipler, bir yandan çalıp söylerken diğer yandan da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekip görevlileri kapı kapı dolaşarak çocukları sevindirmek içinde horoz şekeri dağıtıyorlar. Konu hakkında bilgi istediğimiz bir yetkili; Pandemi nedeniyle Belediye ekiplerimizle sokak sokak dolaşarak yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmaları sırasında kurmuş olduğumuz orkestra ile vatandaşların sempatisini kazandık fakat çocuklar için dağıttığımız nostaljik horoz şekerlerin bu kadar ilgi göreceğini biz bile tahmin edememiştik, her alan bir kaç tane daha istedi. Halkımız bu etkinliğe çok ilgi gösterdi ve bu organizasyonu pandemiden sonra da zaman zaman yapmamızı istiyorlar. Dedi.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için de çalışmaların devam edeceğini söylediler. İlçe genelindeki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yürütürken, keman ve gitar eşliğinde vatandaşlara mini konser veren ekibe. sokaklarda yapılan dezenfeksiyon çalışması sırasında, gencinden yaşlısına tüm sokak sakinleri de camlara çıkarak eşlik ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.06.2020 16:10
Anahtar Kelimeler:
KonserEsenyurt BelediyesiYaşar ŞenyüzHoroz Şeker Dağıttılar
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