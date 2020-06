YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

15 – 21 Ekim 2020 tarihler arasında Buca Belediyesi’nin himayesinde İzmir’de gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali’nin bu yılki Onur Konuğu Hollywood yıldızı Rade Serbedzija olacak.

Ülkemizde özellikle Milcho Manchevski’nin yazıp yönettiği ‘Yağmurdan Önce’ (Before the Rain) filmiyle tanınan Hırvat oyuncu kuşkusuz ki Balkanların Hollywood’a armağan ettiği en tanınmış ve en başarılı oyunculardan biridir. Ünlü oyuncunun filmografisinde 150’nin üzerinde uzun metraj film ve 40’ın üzerinde dizi yer almaktadır. Rol aldığı filmler arasında ‘Gözü Tamamen Kapalı’ (Eyes Wide Shut), ‘Kapışma’ (Snatch), ‘Görevimiz Tehlike’ (Mission: Impossible), ‘Batman Begins’ (Batman Başlıyor), ‘X: First Class’ (X-Men: Birinci Sınıf), ‘Space Cowboys’ (Uzay Kovboyları), ‘Aziz’ (The Saint), ‘Avrupa Muhabbeti’ (EuroTrip) ve ‘Stigmata’ gibi örnekler bulunuyor. Stanley Kubrick, Dany Boyle, Clint Eastwood, Phillip Noyce, Vanessa Redgrave ve Tom Cruise gibi isimlerle çalışmış olan oyuncu Ekim’de İzmir, Buca’da seyirciyle buluşacak.

Başvurular 19 Haziran’da bitiyor

14 Balkan ülkesini kapsayan festival uzun metraj, kısa metraj kurmaca ve belgesel filmlerin başvurularını kabul etmeye devam ediyor. Yarışma veya yarışma dışı program başvuruları festivalin resmi sitesinden online ve ücretsiz olarak yapılabiliyor. Resmi başvurular önümüzdeki Cuma, 19 Haziran 2020’de sona erecek. Ön Jüri tarafından değerlendirilecek olan başvuru sonuçları ise 20 Temmuz 2020 tarihine kadar festivalin resmi sitesinde ilan edilecek.

Festivalde 4 dalda en iyi filme ödül verilecek;

Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması (25.000 TL)

Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması (5.000 Avro)

Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması (5.000 TL)

Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması (1.000 Avro)

Yarışmaların kazananları yukarıda belirtilen para ödülü ve Sarı Şemsiye ödül heykelciği ile ödüllendirilecek. Ayrıca Jüri üyelerinin uygun gördükleri her dalda Sarı Şemsiye Jüri Özel Ödülü’nü de verebilecek.