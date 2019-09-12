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HOLLANDA’DAN TÜRKİYE’YE RAPÇİ TRANSFERİ: YASİN DEMİR

Esrarengo ismi ile camiada bilinen Ünlü Rap çı Yasin Demir, Türkiye’ye geldi.

HOLLANDA’DAN TÜRKİYE’YE RAPÇİ TRANSFERİ: YASİN DEMİR

Esrarengo ismi ile camiada bilinen Ünlü Rap çı Yasin Demir, Türkiye’ye geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:35
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HOLLANDA’DAN TÜRKİYE’YE RAPÇİ TRANSFERİ: YASİN DEMİR

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Esrarengo ismi ile camiada bilinen Ünlü Rap çı Yasin Demir, Türkiye’ye geldi.

Esrarengo olarak tanınan Yasin Demir Hollanda’da rap müzik ile 2003’te tanışmış olup , yaklaşık 15 yıldır Esrarengo ismiyle müzik icra etmektedir.

Ve  bugüne kadar birçok ünlü isimlerle ortak projelerde bulunup önemli konserlerde sahne almıştır.

Gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da müzikal yaşantısına devam eden  ‘’Yasin DEMİR ‘’ İlerleyen yıllarda Türkiye’de yaşayan rapçilerden ortak çalışma teklifleri almaya başladı.

Eypio, Yener Çevik, Tepki ve Sansar Salvo gibi birçok isimlerle çalışarak Türkiye’nin müzik piyasasına kendisini daha yakın hisseder ve İstanbul’da çalışmalarına devam etme kararı alır. Esrarengo en son 30 Ağustos’ta Tepki ile ‘Ceza Yatıcaz’ isimli müzik klibi ile son şarkısını 30 ağustos 2019 Tarihinde Tüm Dijital platformlarında yayınladı.

YASİN DEMİR: TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALARIM ÇOĞALACAK

Tepki‘nin teklif olarak sunduğu ‘’ Ceza Yatıcaz’’ adlı çalışmanın Klibi Caner Çetiner yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri 19 saat sürdüğü klip İstanbul Ümraniye çekim platoları ve yakın semt köylerinde tamamlandı. ‘’Esrarengo’’  Türkiye’deki çalışmalarının zamanla çoğalacağı sinyallerini de bu şekilde basına belirtmiş oldu.

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Son Güncelleme: 12.09.2019 11:39
Anahtar Kelimeler:
HaberMagazinEsrarengoCamiaRapçiYasin DemirHakan Kanburoğlu
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