 ‘‘HİÇ 2’’ SANAT SEVERLERLE BULUŞTU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gaziantepte yeni bir galeri açan Baykal,potansiyeli yüksek olan bu şehirde sanat adına Belediye başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep valisi Rıdvan Fadıllioglunun bunun yanında Şehitkamil belediye başkanının sanata bakış acılarının sayın Baykal için çok önemli ve anlamlı bulduğunu ifade ederek kültür elçileri yetiştirmeye Gaziantepte devam edeceğini ifade etti.1 hafta açık kalacak serginin birçok sanat severlere ulaşmayı hedeflenip,7 şubatta açılan serginin çok ilgi gördüğünün ve devamında HŞB sanat galerisi olarak aynı yerde öğrencilerinide sergiye hazırladığını öğrencilerininde bu deneyimi tatmasını istediğini söyleyerek şimdiden heyecanlandiklarini söyledi. Sergi Gaziantep’in tanınmış isimlerinden GAÜN önceki dönem Rektörü Prof.Dr. Ali Gür, Gaziantep Büyükşehir B.Başkan yardımcısı Osman Toprak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem müdürü Nilgün Gören, Doç. Dr. Gülçin Elboğa, Doç. Dr. Umut Elboğa, Prof. Dr. Kamile Erciyaz, Dr. Ali Fuat Erciyaz, Gaziantep Üniversitesi Spor Yöneticisi M.Adem DEMİREZER, Mehtap Yılmaz Gazeteci-Yazarve Eczacı Özlem Canözer de sanatçıyı yalnız bırakmadılar.