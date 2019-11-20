YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL



Bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti’nde 31.si düzenlenen Çin televizyon ve gazetelerinin büyük ilgi gösterdiği, “31. Miss Model Of The World” Dünya Mankenler yarışmasında ülkemizi 21 yaşındaki İlayda Kırçıl temsil ediyor. Dünyanın en prestijli yarışmalarından birisi sayılan ve 23 Kasım’ da Çin’in Shenzhen şehrinde yapılacak olan dünya finalinde, 70 ülkenin profesyonel modelleri yarışacak.

Kocaeli Üniversitesi Radyo, televizyon, sinema bölümünde son sınıf öğrencisi olan İlayda Kırçıl, eğitimini sürdürmeye devam ediyor. 1 aydır Çin’ de kampta olan model, menajeri Zehra Tuga aracılığıyla, kamp süreçlerinin çok yoğun geçtiğini, Çin Kültür Bakanlığı tarafından kendileri için bir çok organizasyon hazırlandığını ve çok güzel ağırlandıklarını dile getiriyor. Dünyanın farklı ülkelerinden bir çok güzel dost edindiğini söyleyen İlayda Kırçıl, bu yarışma benim için hayatımdaki en güzel anılardan ve tecrübelerden biri olacak dedi.

Yarışma tarihine az bir zaman kaldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten Kırçıl, dünyanın en prestijli uluslararası modellik yarışmalarından biri olan böyle büyük bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmenin bilinci ve sorumluluğundayım ve buna inanıyorum, burada heyecan dorukta. dedi.