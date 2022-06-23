HERO’NUN GÖVDE GÖSTERİSİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Euro 5 ürünlerinin ilk defa Hindistan dışında bir ülkede tanıtımının yapıldığı gecede Hero Motor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yusuf SOYSAL, Hero MotoCorp. LTD. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pawan MUNJAL, Hero MotoCorp. LTD. Küresel Ticaret Müdürü Sanjay Bhad, Dash 110, Dash 125 ve XPulse 200 4V modellerinin tanıtımını birlikte gerçekleştirdiler.

Bodrumda bir tatil köyünde gerçekleşen gecede bayilerde tek tek ödüllendirildi. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de üretim tesisi kuracaklarını ve henüz deneme aşamasında olan elektrikli yeni bir ürünün Türkiye pazarına sunulacağı açıklandı.

Türkiye'nin motor sporlarına ve motorsiklet kullamına hızla uyum sağladığını, bu nedenle avrupa pazarına Türkiye üzerinden açılmayı uygun bulduklarını söyleyen Hero MotoCorp. LTD. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pawan MUNJAL “Türkiye bizim için önemli bir pazar bu nedenle yatırımlarımızı hızla arttırmak ve burada biran önce yerli üretime geçmek istiyoruz” dedi.

Hero Motor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yusuf SOYSAL'da yaptığı konuşmada “Bir dünya liderini Türkiye pazarında ağırlamak bizim için guru verici. İlk defa bir şirketin 5 üst düzey yöneticisi ve yine ilk defa kendi ülkelerinin dışında yeni ürünlerini tanıtmak için Türkiye'deler” dedi.