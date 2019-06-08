Herkes İyi Müzil Yapsa

KIBRIS- Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen Ortaç, Kıbrıs ile ilgili görüşlerini söyledi “ Tam da Kıbrıs çok kalabalık. Kıbrıs aslında Türkiye ile tek devlet olduğunda daha da kalabalık olacaktır ve daha da gelişecektir. Türkiye’nin buna gücü vardır. Kıbrıs’ı uluslararası alanda devlet haline gelecektir. Müthiş bir huzur ve eğlence yeri olacaktır. Bana göre 2050 den sonra öyle olacak. Koskoca ülkelerin, Kıbrıs’ın Havalimanının çeyreği kadar havalimanları var. Bizim için çok değerli adı üstünde yavru vatan. Bayram için dileğim Kıbrıs’ın kimliğinden sıyrılması ve koskoca devlet olması. Bir de sağlık olsun. Eskiden önce aşk olsun, para olsun, mutluluk olsun, huzur olsun. Beşinci maddeye sağlığı koyardım. Sonra bir baktım sağlık olmayınca ilk dört maddenin hiçbir önemi yokmuş. Boşuna isteniyormuş.”

Sahne şovlarını Türkiye’ye getiren ilk isimlerden biri olan Serdar Ortaç bununla ilgili şöyle dedi: Biz bununla ilgili bir kapı açtık. Peşimizden herkes geliyor. Bu çok güzel bir his gurur verici. Onlar da kalıcı eserler bıraksınlar isterim bilsem ki, padişah şarkıları gibi kalsın ilerde. İki tane nesil büyüttüm ben. Yeni gençlikte aynısı olsun. Kalıcı eserleri olsun.”

Aranjörlerle alakalı duruma da açıklık getiren sanatçı durumu şöyle izah etti “Ozan sana burdan sesleniyorum. Ben aranjörler araba parası istiyor demedim. Hayranımın biri neden albüm yapmıyorsunuz diye sordu ben de ona canlı yayında çok pahalı her şey, bir albüm yapmak ev parası dedim o kadar. Sonra gençler de sosyal medyadan alıyorlar aranjörler bunu istiyor diye yazıyorlar. Sonra da izliyoruz sosyal medyadan anadolu ajansı haber geçmiş gibi. Herkes gazeteci oldu.”

Haber: Elif Hayvalı