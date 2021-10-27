HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ersan Erdura’nın Muhteşem Yorumu İle Bir Kış Şarkısı

HER YERDE KAR VAR

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ersan Erdura, pandemiden dolayı 1,5 yıl beklettiği sözleri Fecri Ebcioğlu’na, müziği Salvatore Adamo’ya ait olan Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Her Yerde Kar Var” isimli single’ı ile müzikseverlerle buluştu.

Yeniden hayat buldu

Ajda Pekkan, Nilüfer, Adamo, Yeşim, Candan Erçetin gibi önemli yorumcular tarafından da seslendirilen ve bir kış şarkısı olarak bilinen “Her Yerde Kar Var”, Sadun Ersönmez tarafından orijinaline sadık kalınarak hazırlanan yeni düzenlenmesi Ersan Erdura’nın, muhteşem yorumuyla yeniden hayat buldu. 1977 yılında çıkarttığı Çocuk Gözler isimli 45 liği ile bütün Türk gençliğinin idolü olan Ersan Erdura yıllarca Türkiye'nin Elvis Presley’i olarak anıldı ve bu ünvanı hakkı ile şimdilere kadar taşıyarak hiç kimseye kaptırmamayı başardı.