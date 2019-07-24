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Her yerde ‘El ele, göz göze’ler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Her yerde ‘El ele, göz göze’ler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:53
8 Okunma
Her yerde ‘El ele, göz göze’ler

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

2 Yıllık birliktelikten sonra geçtiğimiz yaz bu zamanlarda evlilik kararı alarak hızla düğün hazırlıkları yapıp evlenen Murat Parasayar ve Burçin Parasayar’ı bir çok davet te ve özel gecelerde gören dostları maşallah demeden yapamıyorlar.

1988 yılında Bursa’dan gelip, o yılların en popüler ajansı olan Başak Gürsoy mankenlik ajansının seçmelerini kazanarak kadroya giren yakışıklı model Murat Parasayar uzun yıllar genç kızların sevgilisi olmuş, işinde ki başarısı, prensipleri ve dürüstlüğü ile de her zaman adı saygıyla anılan bir manken, model, oyuncu, sunucu ve tiyatrocu olmuştu. 90’lı yılların ortalarında Aydan Şener’le biirlikte başrol oynadığı Gül ve Diken adlı dizi ile ünlenen Parasayar, son dönemde Kurtlar Vadisi adlı dizideki rolü ile de göz doldurmuştu. Uzun yıllar podyumlarda Tv ve Sinema da olmasına ramen hiç bir magazinsel dedikodusunun çıkmaması için önem veren Parasayar, Çiğdem Tunç la birlikte yaptıkları tiyatro oyunları sırasında, bir arkadaş toplantısında tanışıp aşık olduğu beslenme uzmanı Burçin hanıma gönlünü kaptırdıktan sonra bu tabusunu yıkmış ve tüm yakın arkadaş toplantılarında el ele diz dize görünmeye başlamıştı. Evlendikten sonra eskisinden daha fazla gecelerde ve davetlerde görmeye başladığımız bu ikili her yerde birlikteler. Bu arada kulağımıza gelen fısıltılara göre eskiden kısa bir dönem modellikte yapmış olan Burçin hanıma Reklam ve Dizi projeleri geliyormuş. Çiçeği burnunda genç evliler bu projeleri şimdilik değerlendirme aşamasındaymışlar. Anladığımız kadarı ile yakın bir zamanda Murat Parasayar’la Burçin Parasayarı aynı proje içinde görürsek çok şaşırmamak lazım.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat ParasayarBurçin Parasayar
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