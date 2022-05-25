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"Her Şeye Rağmen" adlı sinema filminin galası, Cannes'da yapıldı

‘Her Şeye Rağmen’ adlı sinema filminin galası, Cannes Film Festivali çerçevesindeki Marché du Film’de yapıldı. Galaya Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş ile filmin oyuncularından Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek ve Kaan Kaiser katıldı. 

25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:34
"Her Şeye Rağmen" adlı sinema filminin galası, Cannes'da yapıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen filmler arasında bulunan ‘Her Şeye Rağmen’in görkemli galası, 75’inci Cannes Film Festivali çerçevesinde yer alan Marché du Film’de gerçekleştirildi.

Cinema Olimpia’daki galaya, filmde hayat hikayesi konu edinilen İlhan Doğan, filmin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek, Mirza Sakiç, Serkan Durmuş ve Kaan Kaiser’in yanı sıra, Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş ve yapımcı Cemal Okan eşleriyle birlikte katıldı. Avrupa sinemasından konuklar, İtalya sinemasının yeni yıldız adayı Francesca Serra, ünlü oyuncu koçu Elsena Shehaj, ünlü casting direktörü Lucy Lenox ile Almanya, İspanya, Fransa ve Monaco’dan birçok davetli de filmin yönetmeni Erdal Murat Aktaş’ın konuğu olarak galada hazır bulundu.  

EMA Film yapımı ‘Her Şeye Rağmen’in galasına katılan konuklar, gerçek hayatta yaşanan bir başarı hikayesinin anlatıldığı filmden oldukça etkilendiklerini söyledi. Marsilya’nın Türkiye Başkonsolosu Arda Ulutaş, filmin hikayesinden, oyuncuların performansından ve Fahir Atakoğlu’nun bestelediği film müziklerinden oldukça etkilendiğini dile getirerek yönetmen Erdal Murat Aktaş ile oyuncuları kutladı. 

İlhan Doğan, “Umarım hikayem insanlara umut olur, ilham verir. Burada kendi hayatımı sinemada izlemek büyük bir gururdu ve çok heyecanlandım. Bu mutluluğun tarifi yok” diyerek duygularını ifade etti. Filmin yönetmeni Erdal Murat Aktaş ise “Film, buradaki prömiyerle uluslararası yolculuğuna başladı. Heyecanlıyız. Büyük bir hikaye, büyük bir proje. İnanılmaz başarılı bir ekiple ve birbirinden değerli oyuncularla çalıştım. Mutlu ve gururluyum. Filmden sonra aldığım tepkiler harikaydı” dedi.

Cannes Film Festivali’nde birçok uluslararası satış ajansının dikkatini çeken ‘Her Şeye Rağmen’e 7 farklı dilde dublaj yapıldı. Film, yurt dışında birçok ülkede gösterime girecek. 

Resimaltı: İlhan Doğan, çocukluğunu, gençliğini ve günümüzdeki halini canlandıran Kaan Kaiser, Sinan Akdeniz ve Erkan Petekkaya’ya gösterdikleri oyunculuk performansı için teşekkür etti.

Resimaltı: Erkan Petekkaya, galaya katılan konuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Önce Vatan Gazetesi

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