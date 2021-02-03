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Hem yazdı hem söyledi 

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:04
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Hem yazdı hem söyledi 

HABER: DİNÇER KARACALAR 

2006 yılında yayınlanan “Star Avı” adlı müzik yarışmasında Ömer Topçu ve Raşit Genç ile kurdukları T-Pop grubu ile 3’üncü olan Erman Türköz, yeni single’ını çıkardı.Rafet El Roman’a yaptığı “Son Veda”şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Türköz’ün yeni single’ı“Bir Yalan Olsan” FAMU Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Erman  Türköz adlı YouTube kanalında yerini aldı.  

MYO Exclusive’in  menajerliğini  üstlendiği şarkının sözlerini, Hüsamettin Hüner’le birlikte yazdı. Müzik ve düzenlemesini ise Erman Türköz kendisi yaptı. Şarkının video klibi  Tuberk Aysal yönetmenliğinde çekildi.Türköz’e klipte iki oyuncu eşlik etti. Şarkı söylemenin yanında çello, piyano, klasikgitar ,akustikgitar ,basgitar,  elektrogitar,bağlama ve udçalan  ErmanTürköz, sözü ve bestesi kendisine aitolan birçok şarkısını sevenleriyle kısa zaman  içerisinde buluşturacağını söyledi.  

Son Güncelleme: 03.02.2021 16:06
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Hem Yazdı Hem Söyledi
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