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HEDEFİ BEYONCE İLE DÜET YAPMAK

İngiltere’de müzik piyasasında farklı şarkılarıyla kısa sürede öne çıkan Onur yeni single çalışmasını Mart ayında piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. 

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:49
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HEDEFİ BEYONCE İLE DÜET YAPMAK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


2018’de dünya müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ve İngiltere’de R&B ve alternatif müzikte sesini duyuran Türk kökenli İngiltere vatandaşı Onur, önümüzdeki mart ayında yeni bir single daha çıkarıyor. Bu yılki hedefinin her üç ayda bir single çıkartmak ve Türkiye’deki festivaller de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli müzik festivallerinde yer almak olduğunu belirten ONUR, “2019 yılım yoğun geçti. Kapalı gişe konserlere imza attım. Bu yıl için şarkılarım hazır, ama bunları tek şarkılar halinde ayrı zamanlarda çıkartma kararı aldık.”, dedi.
Los Angeles ve Santa Monica’da verdiği konserlerin ardından BBC Radyo’nun da konuğu olan 24 yaşındaki müzisyen ONUR, kariyerinde emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “Spotify’daki milyona yaklaşan dinlenme oranlarından memnunum. Instagram’da da etkileşimlerim her gün artıyor. Hedefimde Beyonce ile düet yapmak var” dedi. 

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HEDEFİ BEYONCE İLE DÜET YAPMAKOnurYaşar Şenyüz
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