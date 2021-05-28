Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419
ALTIN
523.610
DOLAR
8.5644
STERLİN
12.0654
EURO
10.4211
40 Akademik personel alınacak
40 Akademik personel alınacak
Yapım onarım karşılığında kiraya verilecek
Yapım onarım karşılığında kiraya...
36 dükkanın ihale usulüyle satışı yapılacak
36 dükkanın ihale usulüyle...
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor.

28 Mayıs 2021 Cuma 14:20
9 Okunma
Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Son olarak, yakın arkadaşı ve son filminde beraber çalıştığı Aslı Kızmaz'a söyledikleri herkesi çok güldürdü.

Hazal Kaya, henüz bir lise öğrencisiyken oyunculuğa başladı. 18 yaşına efsane dizi "Aşk-ı Memnu"nun setinde girecek kadar da şanslı ve yetenekliydi. O diziden sonra bir yıldıza dönüşen Hazal Kaya, hemen ardından rol aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Bazı projelerinden yana yüzü gülmese de, hep kaliteli işlerde yer alan ve sevilen bir oyuncu oldu. Son dönemde de, meslektaşı Ali Atay'la yaptığı evlilik ve oğlu Fikret Ali'yle gündemden düşmedi. Hamilelik ve doğum nedeniyle setlere ara veren Hazal Kaya, geçen yaz bomba gibi projelere imza attı. Şu sıralar çekimleri devam eden Netflix dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" için koşturan ünlü oyuncu, bir romantik komedi filminin de çekimlerini tamamladı.

"Ayıp şu yaptığın"

Ünlü oyuncu, yaz aylarında yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne Olur?" romanının sinema uyarlamasında başrol oynadı.

Rolü kaptığını da Aslı Kızmaz'la birlikte çektikleri fotoğrafla duyurdu ve yazdıklarıyla takipçilerini çok güldürdü: "Hamile kaldım, başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi.(Gözüm kalır,benimle iyi geçinin.)" Ama bugün Aslı Kızmaz'a sitemi büyük oldu.

Set çalışanlarının en büyük dertlerinden biri olan "dış gece çekimleri" ile dalga geçen Aslı Kızmaz, Hazal Kaya'yı sinirlendirdi: "Sen daha iyi bilirsin dış geceleri. Hatırlarsan o kadar çok yazmıştın ki çekerken kendi aleyhinde bir takım söylemlerin olmuştu. Ayıp şu yaptığın..."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sedat SarıkayaHazal KayaAslı Kızmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BURCU ARI VE FETTAH CAN DÜETİ
BURCU ARI VE FETTAH CAN DÜETİ
Murat Boz ve Müzik Şirketinin Davası Karara Bağlandı..
Murat Boz ve Müzik Şirketinin Davası Karara Bağlandı..
Batuhan Mutlugil’in Boşanma Anlaşması!
Batuhan Mutlugil’in Boşanma Anlaşması!
Sıla’nın Aşk İlanındaki Detay Maziye Götürdü..
Sıla’nın Aşk İlanındaki Detay Maziye Götürdü..
Sezen‘den 15 şarkı hediye!
Sezen‘den 15 şarkı hediye!
Seren Serengil Hadise’ye Tazminat Ödeyecek!
Seren Serengil Hadise’ye Tazminat Ödeyecek!
YALIN VE CORNETTO'DAN HEYECANLA BEKLENEN YAZ ŞARKISI “YAZ GÜLÜ”
YALIN VE CORNETTO'DAN HEYECANLA BEKLENEN YAZ ŞARKISI “YAZ GÜLÜ”
ECE YAĞCI’DAN YENİ ‘BAŞLANGIÇ’
ECE YAĞCI’DAN YENİ ‘BAŞLANGIÇ’
Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi
Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma