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Hayvanlar için özel single

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Hayvanlar için özel single

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:09
7 Okunma
Hayvanlar için özel single

HER TIKLAMA, KİMSESİZ HAYVANLARA MAMA VE İLAÇ OLARAK GERİ DÖNECEK

Hayvanlar için özel single yaptılar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

04 Ekim Dünya Hayvanları koruma gününde Netd ve tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan Okan Tok feat Umut AkyürekOnların da Gözyaşları Var” isimli single şarkı ile sözde değil özde destek geliyor. Sahnelerin Assolist ‘i Umut Akyürek ile Okan Tok ‘un beraber seslendirdiği “ Onların da Gözyaşları Var “ şarkısı ile ilgili Umut Akyürek ve Okan Tok şöyle konuştu; “ Türkiye’de o kadar sahipsiz hayvan var ki onlara bir el uzatmak istedik ve Onların da Gözyaşları Var projesi kapsamında Söz ve Müziği Murat Kutsal ‘a ait ve MC müzik yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan şarkımızın tıklanma gelirini Hayvan Hakları Federasyonu Haytap ‘ a sahipsiz hayvanlara destek olarak bağışlamak istedik. Bir nebze olsun onlara destek olmak amacımız

Aynı zamanda 20 Ekim Pazar saat 19.00 Akatlar kültür merkezinde gerçekleşecek olan  Onların da Gözyaşları Var II konserimiz birçok ünlü sanatçı katılımı ile gerçekleşecek ve Konser geliri yine Haytap’ a sahipsiz hayvanlar için Ameliyathane yapımı olarak geri dönecektir. “

 Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleşecek muhteşem konserde sahne alacak isimler arasında, Umut Akyürek, Yeliz, Zeynep Dizdar, Faruk k ve Canan, Bora Gencer, Nilay Dorsa, Pınar Soykan, Ayça ve Cem, Mehmet Öncü, Uhde Seçil, Dilek Torgut, Oktay Ertuğrul, Sibel Alaş yer almakta. Ayrıca sürpriz sanatçılar ile geceye oldukça renk katılacak. Okan Tok ve Umut  Akyürek şöyle devam etti; “Tüm sanatçılarımız ve basından sahipsiz hayvanlar için destek vermenizi rica ederiz. Gelin Birlik olalım ve Onların da Gözyaşlarını hep birlik de sonlandıralım.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Onların Da Gözyaşları VarOkan TokUmut Akyürek
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