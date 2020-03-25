Hayatım Tek Gecede Değişti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



“Ünlü Olmayı Sindirebildiğimi Düşünüyorum”

X Factor yarışmasıyla profesyonel müzik hayatı başlayan Yalçıntaş, Türkiye’deki çoğu ses yarışmasının star çıkaramadığını ve bu yüzden de uzun bir süre müzik hayatını amatörce devam ettirdiğini söyledi. Yarışmayla hayatı tek gecede değişen İlyas Yalçıntaş; “Süreci çok iyi yönettiğimi düşünüyorum, onun büyüsüne kapılmadım, sakin kalarak durumu sindirdim ve sonrasında emin adımlarla işimi yaptım.” Dedi.





“Yaptım Ama Olmadı” Demek İçin Yarışmaya Katıldım

Müzikle İlgili Son Kozum Bu Yarışmaydı

Yarışma Kötü Geçseydi Müziği Bırakacaktım

Hayatını hep müzik yaparak kazanan başarılı şarkıcı İlyas Yalçıntaş, katıldığı ses yarışmasının onun için aslında ya sonun başlangıcı ya da yeni bir hayatın başlangıcı olabileceğini söyledi. 16 yaşında başladığı müzik hayatıyla ilgili oynadığı son kozunun bu yarışmaya katılmak olduğunu ifade eden İlyas Yalçıntaş; “Eğer yarışmadan olumlu bir reaksiyon alamasaydım müziği bırakıp ikinci mesleğim olan bilgisayar teknisyenliğine yönelecektim ve bilgisayar parçaları ile uğraşacaktım.” dedi.

Borç Para Alarak Yarışmaya Katıldım

Barlarda amatörce müzisyenlik yaptığını anlatan İlyas Yalçıntaş, o dönem parasını olmadığını ve masraflarını karşılayıp yarışmaya katılmak için borç almak zorunda kaldığını söyledi.

En Büyük Hayal Kırıklığım “Sahte İnsanlar”

Ünlü Arkadaşım Pek Yok

Ünlü Olduktan Sonra Çevremdeki İnsanları Tanıyamadım

Tanınarak hayatının aslında her yönden değiştiğini ve kimseyi tanıyamaz olduğunu söyleyen İlyas Yalçıntaş: “Ünlü olduktan sonra etrafımdakileri tanıyamaz oldum, samimiyetsiz insanlar çoğaldı, sırf bir şeyleri başardığım için yüzüme gülen insanlar var oldu ve ilk zamanlarda ayırt edemedim. Ünlü olmakla ilgili en büyük hayal kırıklığım bu oldu. Ben de kimsenin yapmadığını yaparak eski arkadaşlarıma ve aileme eskisinden daha çok sarılmayı tercih ettim, ünlü arkadaşım pek yok.” dedi.

Asosyal Olmak Bir Tercih Ama İçe Kapanıklığım Travmatik

Ailem Çiftçilikle Uğraştı, Bense Yatılı Okulda Okudum

Küçükken ailesiyle Erzincan’da yaşayan ve gelirlerini çiftçilikten kazandıklarını açıklayan başarılı şarkıcı İlyas Yalçıntaş ilkokulda kardeşiyle beraber yatılı okuduklarını ve sonrasında İstanbul’a geldiklerini söyledi. İçe kapanık olmasını travmatik bir sebebe bağlayan Yalçıntaş, büyük şehrin çocukken ona ağır geldiğini ve orta okulda kafası önüne eğik, kimseyle konuşmayan bir çocuk olduğunu itiraf etti.

Her Şey Annemin Enerjisi ile Oldu

Tüm Şansımı Anneme Bağlıyorum

Şarkılarımı Söylerken Annemin Acılarını Hissediyorum

Annesinin hayatının zorluklarla dolu olduğunu ve şiirler yazdığını söyleyen İlyas Yalçıntaş, hayatındaki her şansının, her başarısının annesi sayesinde olduğuna inanıyor. Genç şarkıcı “Bazen bu şarkıları nasıl bu kadar hisli okuyorsun diye soruyorlar, bense hep annemin yaşadığı acılara bağlıyorum, onun acılarını hissettiğimi düşünüyorum, onun sayesinde böyle başarılı olabiliyorum.” diyor.