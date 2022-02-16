Hatiç’den 14 Şubat'ta AŞK Sahnesi

4 Saat Sahnede müzik ziyafeti yaşattı!

Ünlü sanatçı, yaklaşık 4 saat gibi rekor bir süre sahnede kalırken, birçok şarkısına sevenleri de eşlik ederek geceye renk kattı.14 Subat Sevgililer Günü için özel hazırladığı repertuvarı ve özel giydiği sahne elbisesi ile adeta hem gözlere hem kulaklara hitap etti.

Kırmızı renkli şık bir sahne elbisesi ile sahnede adeta sahne kıyafeti ile göz doldurdu.Gecede Hakan Altun'dan Her Sevda bir Ölümmüş , Tan Taşçı'dan Ona Söyle,Ebru Gündeş'ten Tanrı Misafiri gibi birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.Hakan Altun yorumu ile bildiğimiz "Gül Belalıdır" adlı şarkısıyı Hatiç söylerken davulcusu da sahnede şov yaparak misafirleri coşturarak eglenceyi zirveye çıkardı.