Haris : Hedefim sevenlerime kaliteli rap müzik yaparak güzel bir yere gelmek!  

HABER: SEDAT SARIKAYA

Başarılı rapçilerden Haris, 2000 yılında bir demo yapmak istedi müzik kariyerine başlarken demo yapmak istediği şarkı için ünlü rapçi den yüklü miktarda para istedikerinden sonra kayıt ve mix için Bilgisiyar alıp gerekli programları yükleyip kendisi müzik çalışmalarına başladı.Gerek maddi gerekse manevi sıkıntılardan dolayı bir süre müziği bırakmak zorunda kaldı.Yarıda bıraktığı müzik projelerini gerçekleştirmek için yeniden çalışmalara başladı. Son çalışması ile sevenlerinin karşısina geçmeye hazırlanıyor.

"İsyan" adlı sarkısını yazdığı binlerce şarkısının arasından seçti...

Yazmış olduğu binlerce şarkısının arasından seçtiği "Isyan" adlı şarkısını 2 yol arkadaşı olan Günahkar Lakayt ve Tekcash ile beraber seslendirdi.Sarkının tamamı Haris'e ait olup klibinin yönetmenliğini ve aranjörlüğünü de Haris yaptı.Sarkı Müzikonair etiketi ile Netd Müzik kanalında yayınlandı.Başarılı Sanatçılardan Haris, "Hedefinin kaliteli Rap müzik yaparak güzel bir yere gelmek ve Rap için kalbi atan ama maddi manevi sıkıntıladan dolayı bu hayallerini gerçekleştiremeyen kardeşlerime sahip çıkıp destek olmak" olduğunu muhabirlere açıkladı.