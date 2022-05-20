Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.377,33
ALTIN
940,24
DOLAR
15,89
STERLİN
19,83
EURO
16,82
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve...
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim...
Biruni Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi Alacak
Biruni Üniversitesi 52 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Haris : Hedefim sevenlerime kaliteli rap müzik yaparak güzel bir yere gelmek!  

 Başarılı rapçilerden Haris, son çalışması ile sevenlerinin karşısina geçmeye hazırlanıyor

20 Mayıs 2022 Cuma 13:01
Haris : Hedefim sevenlerime kaliteli rap müzik yaparak güzel bir yere gelmek!  

HABER: SEDAT SARIKAYA

Başarılı rapçilerden Haris, 2000 yılında bir demo yapmak istedi müzik kariyerine başlarken demo yapmak istediği şarkı için ünlü rapçi den  yüklü miktarda para istedikerinden sonra kayıt ve mix için Bilgisiyar alıp gerekli programları yükleyip kendisi müzik çalışmalarına başladı.Gerek maddi gerekse manevi sıkıntılardan dolayı bir süre müziği bırakmak zorunda kaldı.Yarıda bıraktığı müzik projelerini gerçekleştirmek için yeniden çalışmalara başladı. Son çalışması ile sevenlerinin karşısina geçmeye hazırlanıyor.

"İsyan" adlı sarkısını yazdığı binlerce şarkısının arasından seçti...

Yazmış olduğu binlerce şarkısının arasından seçtiği "Isyan" adlı şarkısını 2 yol arkadaşı olan Günahkar Lakayt ve Tekcash ile beraber seslendirdi.Sarkının tamamı Haris'e ait olup klibinin yönetmenliğini ve aranjörlüğünü de Haris yaptı.Sarkı Müzikonair etiketi ile Netd Müzik kanalında yayınlandı.Başarılı Sanatçılardan Haris, "Hedefinin kaliteli Rap müzik yaparak güzel bir yere gelmek ve Rap için kalbi atan ama maddi manevi sıkıntıladan dolayı bu hayallerini gerçekleştiremeyen kardeşlerime sahip çıkıp destek olmak" olduğunu muhabirlere açıkladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haris
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Palabıyık Müzik  Sektörü Değerlendirdi.
Mustafa Palabıyık Müzik  Sektörü Değerlendirdi.
Oyuncu Semra Güzel, Avukat Sevgilisi Mülhan Tümer İle Nişanlandı
Oyuncu Semra Güzel, Avukat Sevgilisi Mülhan Tümer İle Nişanlandı
Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç Dubai tatiline çıktı
Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç Dubai tatiline çıktı
"Yarım Asrı Devirenler” kitabının lansmanı yapıldı
"Yarım Asrı Devirenler” kitabının lansmanı yapıldı
"Elif Ana" Filminin Bahar Çekimleri Kalabalık Oyuncu Kadrosuyla Başladı
"Elif Ana" Filminin Bahar Çekimleri Kalabalık Oyuncu Kadrosuyla Başladı
30 BİN EURO’LUK ALTIN AYAKKABI
30 BİN EURO’LUK ALTIN AYAKKABI
Tiyatro Su’dan yeni bir oyun daha ‘‘O YAZ’’
Tiyatro Su’dan yeni bir oyun daha ‘‘O YAZ’’
POTALARIN EFSANE KADINI BANU KARADAĞLI’NIN TİYATRO ŞIKLIĞI
POTALARIN EFSANE KADINI BANU KARADAĞLI’NIN TİYATRO ŞIKLIĞI
“26. BEDİA MUVAHHİD ÖDÜLÜ” TİYATRONUN YILDIZ KADINLARINA VERİLDİ
“26. BEDİA MUVAHHİD ÖDÜLÜ” TİYATRONUN YILDIZ KADINLARINA VERİLDİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi