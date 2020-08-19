Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
Son Dakika
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz'
Son Dakika
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları...
Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız
Son Dakika
Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı...
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Son Dakika
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de başlayacak
Son Dakika
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Harbiye Açık Hava’da Eylül fırtınası esecek

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:37
0 Okunma
Harbiye Açık Hava’da Eylül fırtınası esecek

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

21-22 Eylül’de başrollerini Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen’in paylaştığı AMADEUS adlı oyun, 23 Eylül’de Türk Rock Müziği’nin sevilen ismi Haluk Levent ve 24 Eylül’de sahnelerimizin efsane grubu MFÖ’nün konserleri Atlantis Yapım organizasyonuyla Harbiye’de sanat ve eğlence fırtınası estirecek.

1984'te çıkan Ele Güne Karşı albümüyle birlikte toplam 13 albümde (3 best of, 10 stüdyo albümü) dillere dolanan sayısız şarkıya imza atan, ülkenin dört bir yanında konserler veren MFÖ, 24 Eylül’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Grup “Sakın Gelme”den, “Mazaretim Var Asabiyim Ben”e, “Ele Güne Karşı”dan “Güllerin İçinden”e, “Ali Desidero”dan “Sarı Laleler”e, en sevilen şarkılarıyla tarihe not düşülecek konserlerinden birine imza atacak.

Sadece müziğiyle değil, aracı olduğu yardımlarla da halkın gönlüne taht kuran Haluk Levent 23 Eylül’de sevenlerinin karşısına çıkacak. 27 yıllık sahne tecrübesini hala ilk günkü heyecan ve enerjisiyle sürdüren Haluk Levent, rock müziğimizin bugünkü popüler haline gelmesinde büyük katkısı olan şarkılara imza attı. Haluk Levent “Yollarda Bulurum Seni”, “Sevenler Ağlarmış”, “Elfida” gibi hitleriyle o gece seyirciyi coşturacak.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi AMADEUS, 21-22 Eylül’de iki gece üst üste sahnelenecek. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekip Harbiye seyircisine bir tiyatro şöleni yaşatacak.

Atlantis Yapım’ın organizasyonunu üstlendiği konserlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi, yarı kapasite ile seyirci kabul edecek. Sosyal mesafe kuralları gözetilecek ve maskesiz alana kabul edilmeyecek konuklar aralıklı düzende yerleşerek etkinlikleri izleyecek. Ayrıca girişte herkesin ateşi ölçülecek ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tüm önlemler alınarak, etkinlikler güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek. Bilet fiyatları: 112 TL ile 560 TL arasında değişiyor…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HarbiyeAçık Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum Caz Kampı bu yıl online gerçekleştirilecek
Bodrum Caz Kampı bu yıl online gerçekleştirilecek
Işıl Yücesoy, “Şarkı söylemek lazım” dedi
Işıl Yücesoy, “Şarkı söylemek lazım” dedi
YARIŞA “İNSAN EVLADI”YLA DAHİL OLDU!
YARIŞA “İNSAN EVLADI”YLA DAHİL OLDU!
Sinan'ın uğuru Sibel’in Zirvesi
Sinan'ın uğuru Sibel’in Zirvesi
Gazeteci Hakan Kanburoğlu kimdir? Hakan Kanburoğlu yazıları ve instagram
Gazeteci Hakan Kanburoğlu kimdir? Hakan Kanburoğlu yazıları ve instagram
​​​​​​​Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor
​​​​​​​Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor
ÜNLÜ RAPÇİ BURAK KİNG ‘DEN 15 GÜNDE YENİ ŞARKI
ÜNLÜ RAPÇİ BURAK KİNG ‘DEN 15 GÜNDE YENİ ŞARKI
MURAT PARASAYAR SON REKLAMINDA ARABA YIKADI
MURAT PARASAYAR SON REKLAMINDA ARABA YIKADI
Rampapam Savaşları Yabancı Listelerde
Rampapam Savaşları Yabancı Listelerde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı