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HARBİYE AÇIK HAVA’DA 12. GECE COŞKUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Yaz Oyunları kapsamında dün Geçen akşam Shakespeare’in sevilen komedilerinden 12. Gece’yi seyircisiyle buluşturdu.

23 Haziran 2022 Perşembe 11:48
HARBİYE AÇIK HAVA’DA 12. GECE COŞKUSU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran seyirciler, bu güzel tiyatro akşamında tiyatro sanatının antik zamanlara ait coşkusundan bir ânı birlikte yaşadı.

Rumeli Hisarından, Harbiye’ye 70 Yıl

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Açık Hava’da tiyatro geleneğini, Rumeli Hisarı’ndan Harbiye Açık Hava’ya uzanan bir geleneğin izini sürerek, yaklaşık yetmiş yıldır sürdürüyor. Tiyatromuzun ustaları, onca meşakkate göğüs gererek, Rumelihisarı’nda yıllarca Yaz Oyunları’nı tiyatro seyircisine sunmuş. O gelenek bugün Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda ustalarının izinde İstanbul Şehir Tiyatroları’nın oyuncusundan tekniğine bütün ekibi tarafından devam ettiriliyor.

Açık Hava’da Tiyatro Coşkusu

İstanbul’un dört bir yanından gelen tiyatro seyircisi, geçen akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nu doldurdu. Shakespeare’in 12. Gece’si, İstanbul’un eşsiz akşamlarından birinde Serdar Biliş rejisiyle seyirciyle bir kez daha buluştu. Tiyatro sanatının “insanın insana özlemi”yle var olan buluşması, alkışlarla ve açık havada uçuşan repliklerle, coşkulu anlara sahne oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiShakespeare
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