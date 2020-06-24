Hanım Ağa Canan Mutluer

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

90’lı yıllarda, Dünya’nın bir çok ülkesinin podyumlarında ülkemizi başarı ile temsil eden, Rumeli göçmeni bir ailenin sarışın kızı Canan Mutluer’i çiftlik işi yaparken gören manken arkadaşları gıbta ettiler. Moda dünyasının her zaman güler yüzlü vazgeçilmez mankenlerinden olan güzel model, her hafta sonu soluğu çatalcada ki çiftliğinde alıyor.

Pehlivan Dedenin Model Torunu

Bundan yıllar önce mübadele sonucu Yunanistan’ın Selanik şehrinden Türkiye’ye gelen Pehlivan Yusuf Yavuz o zamanlar Çatalca’ya yerleşmiş. Aynı zamanda milli bir yağlı güreşci olan Yusuf oldukça ünlenerek yurt dışında da bir çok güreş müsabakalarına katılmış. Çocukluğunda da sık sık Çatalca Başakköy’de bulunan çiftliklerine giden güzel modelin, baba ocağı olan Başakköy’de bundan yıllar önce güzel bir çiftlik evi yaptırdığı biliniyordu. Pandemi süresince Başakköy’deki yaklaşık 4 dönüm arazinin içine bulunan çiftlik evinde doğal bir yaşamı seçen Canan Mutluer oldukça mutlu görünüyor. Herkes şehirlerde maskelerle izoleli bir hapis hayatı yaşarken Canan Mutluer ise köydeki çiftliğinde Hanım Ağa olmanın keyfini çıkartıyor.