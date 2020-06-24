Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Hanım Ağa Canan Mutluer
Hanım Ağa Canan Mutluer
Doğum günü paylaşımına yarım milyon beğeni geldi
Doğum günü paylaşımına yarım milyon...
Soner Arıca'dan 10 Şarkıya 1 Klip
Soner Arıca'dan 10 Şarkıya 1...
Trabzonspor'da keyifler yerinde, hedef çifte kupa
Trabzonspor'da keyifler yerinde, hedef çifte...
Şampiyonluk biraz uzak gözüküyor ama her şey olabilir
Şampiyonluk biraz uzak gözüküyor ama...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hanım Ağa Canan Mutluer

PODYUMLARIN SELANİK KÖKENLİ GÖÇMEN KIZI

24 Haziran 2020 Çarşamba 16:21
0 Okunma
Hanım Ağa Canan Mutluer

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

90’lı yıllarda, Dünya’nın bir çok ülkesinin podyumlarında ülkemizi başarı ile temsil eden, Rumeli göçmeni bir ailenin sarışın kızı Canan Mutluer’i çiftlik işi yaparken gören manken arkadaşları gıbta ettiler.  Moda dünyasının her zaman güler yüzlü vazgeçilmez mankenlerinden olan güzel model, her hafta sonu soluğu çatalcada ki çiftliğinde alıyor.

Pehlivan Dedenin Model Torunu

Bundan yıllar önce mübadele sonucu Yunanistan’ın Selanik şehrinden Türkiye’ye gelen Pehlivan Yusuf Yavuz o zamanlar Çatalca’ya yerleşmiş. Aynı zamanda milli bir yağlı güreşci olan Yusuf  oldukça ünlenerek yurt dışında da bir çok güreş müsabakalarına katılmış. Çocukluğunda da sık sık Çatalca Başakköy’de bulunan çiftliklerine giden güzel modelin, baba ocağı olan Başakköy’de bundan yıllar önce güzel bir çiftlik evi yaptırdığı biliniyordu. Pandemi süresince Başakköy’deki yaklaşık 4 dönüm arazinin içine bulunan çiftlik evinde doğal bir yaşamı seçen Canan Mutluer oldukça mutlu görünüyor. Herkes şehirlerde maskelerle izoleli bir hapis hayatı yaşarken Canan Mutluer ise köydeki çiftliğinde Hanım Ağa olmanın keyfini çıkartıyor.

Anahtar Kelimeler:
Hanım Ağa Canan MutluerYaşar ŞenyüzRumeli GöçmeniPodyumManken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Misafirlerini 20 Odalı Villasinda Ağırlıyor
Misafirlerini 20 Odalı Villasinda Ağırlıyor
Survivor All Star'ın ilk ismi belli oldu: GİZEM KERİMOĞLU
Survivor All Star'ın ilk ismi belli oldu: GİZEM KERİMOĞLU
Doğum günü paylaşımına yarım milyon beğeni geldi
Doğum günü paylaşımına yarım milyon beğeni geldi
Soner Arıca'dan 10 Şarkıya 1 Klip
Soner Arıca'dan 10 Şarkıya 1 Klip
Horoz şeker dağıttılar
Horoz şeker dağıttılar
OYUNCU BURHAN ÇELİK
OYUNCU BURHAN ÇELİK
Canser Erdal’ın Ehliyeti yok ama ünlü yıldızların arabasında imzası var.
Canser Erdal’ın Ehliyeti yok ama ünlü yıldızların arabasında imzası var.
Canse Erdal’ın Ehliyeti yok ama ünlü yıldızların arabasında imzası var.
Canse Erdal’ın Ehliyeti yok ama ünlü yıldızların arabasında imzası var.
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı