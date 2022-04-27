Hande Yener ve Otilla Mascotte Club'da sahne alacak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Bu sanatçılardan bazıları 1 Haziran'da Hande Yener,8 Haziran Çarşamba Otilla,Her Cuma ve Cumartesi günleri Efe Pekşahin ve 3 Haziran Cuma günü Ünlü Dj Mert Hakan kendilerini izlemeye gelen sevenlerini coşturacak.Kraliçe Hande Yener'in canlı canlı sahne performansını dans ekibiyle sahne şovunu ve sahne öncesi açıklamaları yine gündemde zirvede olacak Otilla'nın unutulmaz canlı performansını izlemek için çok geç değil.MüzikOnair sponsorluğunda yılın en çok konuşulacak konser etkinliğini kaçırmayın.