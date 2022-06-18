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Hande Ünsal Mawish Beach Disco’da coşturacak!

Çıkardığı her şarkısı müzik listelerinin üst sıralarında yer alan ünlü sanatçılardan Niran Ünsal’ın kızı Ünlü popçulardan Hande Ünsal, Yalova/Çınarcık’ta canlı performansını sergileyecek.

18 Haziran 2022 Cumartesi 12:11
Hande Ünsal Mawish Beach Disco’da coşturacak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Pop Müzikte hızlı yükselişiyle bir anda çok konuşulan isimlerden olan sevilen sanatçılardan Hande Ünsal, hayranları ile Yalova’nın gözde mekanlarından Mawish Beach Disco’da buluşacak. 

Şarkıları milyonlar dinlenen, Türkiye’nin her şehrinde konserler veren ve Türkiye’nin her yerinde bir çok fanatik seveni bulunan  Hande Ünsal, Özel mekanlardan Mawish Beach Disco’da konser verecek.  26-06 2022 Pazar günü saatler 22.00’yi  gösterdiğinde sahne alacak.

Sosyal medya platformlarında şarkıları milyonlar izlenen Hande Ünsal, en sevilen şarkılarını 26-06-2022 Pazar günü Yalova Çınarcık’lı hayranları için seslendirecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hande ÜnsalNiran Ünsal
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