Hande Ünsal “Daha İyi” Geliyor /“Klip Değil Maraton”

Haber: Dinçer Karacalar

Ünsal, çekim sırasında sevenlerinden yoğun ilgi gördü çekim süresince adım adım takip edilen Sanatçı sevenlerini kırmadı ve sık sık fotoğraf çektirdi. Bu sebeple Bir günde tamamlanması planlanan klip, iki günde çekildi. Ünsal, “Zaten kliplerimizi sevenlerimiz için çekiyoruz. Varsın çekimler aksasın. Benim için önemli olan gönül kazanmak.” dedi.

Klipte, senaryo gereği kilometrelerce koşmak zorunda olan Ünsal “Klip değil maraton , Ömrümde bu kadar koşmamıştım , 2-3 gün yataktan kalkamayacağım “ şeklinde açıklamalarda bulundu .



