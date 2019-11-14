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Hande Ünsal “Daha İyi” Geliyor /“Klip Değil Maraton”

Hande Ünsal , sözü ve müziği kendisine , düzenlemesi ise Serkan Balkan’a ait olan  ‘’Daha İyi’’ isimli şarkısını geçtiğimiz gün Onur Sarsıcı yönetmenliğinde Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kliplendirdi.

Hande Ünsal “Daha İyi” Geliyor /“Klip Değil Maraton”

Hande Ünsal , sözü ve müziği kendisine , düzenlemesi ise Serkan Balkan’a ait olan  ‘’Daha İyi’’ isimli şarkısını geçtiğimiz gün Onur Sarsıcı yönetmenliğinde Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kliplendirdi.

14 Kasım 2019 Perşembe 00:00
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Hande Ünsal “Daha İyi” Geliyor /“Klip Değil Maraton”

Haber: Dinçer Karacalar

Ünsal, çekim sırasında sevenlerinden yoğun ilgi gördü çekim süresince adım adım takip edilen Sanatçı sevenlerini kırmadı ve sık sık fotoğraf çektirdi. Bu sebeple Bir günde tamamlanması planlanan klip, iki günde çekildi.  Ünsal, “Zaten kliplerimizi sevenlerimiz için çekiyoruz. Varsın çekimler aksasın. Benim için önemli olan gönül kazanmak.” dedi.

Klipte, senaryo gereği kilometrelerce koşmak zorunda olan Ünsal “Klip değil maraton , Ömrümde bu kadar koşmamıştım , 2-3 gün yataktan kalkamayacağım “ şeklinde açıklamalarda bulundu .


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.11.2019 06:09
Anahtar Kelimeler:
Hande Ünsal
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