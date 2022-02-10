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HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!

Tarzıyla dikkat çeken genç ve başarılı müzisyen Hande Subaşoğlu ilk profesyonel tekli çalışması 'Sev Kendini' yi Subutay Yitgin prodüktörlüğünde Sing2Me Records etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. 

10 Şubat 2022 Perşembe 10:34
HANDE SUBAŞOĞLU ‘SEV KENDİNİ’ Yayında!

 HABER: DİNÇER KARACALAR

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir hayat süren Hande Subaşoğlu uzun yıllar gitar ve keman eğitimleri alıp, kendi bestelerini yapan genç bir müzisyen. Artık bu şarkılarını dinleyiciyle buluşturmak isteyen Hande Subaşoğlu uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk projesi 'Sev Kendini' yi tamamladı. 'Sev Kendini'nin sözleri Sheyh Ree, müziği Hande Subaşoğlu'na ait. Şarkının düzenlemesini Orkhan Bagirov yaptı. Video klip çekimleri Almanya'da usta yönetmen Hasan Kuyucu tarafından 20 kişinin çalıştığı bir ekiple iki günde tamamlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.02.2022 10:38
Anahtar Kelimeler:
Hande Subaşoğlu
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