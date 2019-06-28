Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95625
ALTIN
262.210
DOLAR
5.7571
STERLİN
7.2798
EURO
6.5563
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Günde 5 bardaktan fazlası zarar
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Muğlaspor'da Şermet iddialı
Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı
Yunus şovunun yerini deniz kızları...
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi

İzmir’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz'ın yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün devreye girdiğini ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı müjdesini verdi.

Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi

İzmir’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz'ın yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün devreye girdiğini ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı müjdesini verdi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:07
9 Okunma
Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi

İzmir’de oturan Nida ve Murat Balcı çiftinin ikinci çocukları Ateş Ayaz, bayramdan önce rahatsızlanınca Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ateş Ayaz'a yapılan tetkiklerde omuriliğinde 14 santimetrelik tümör olduğu saptandı. Omuriliğindeki tümör nedeniyle hareket edemeyen Ayaz bebek, solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yaşanan olay nedeniyle büyük bir üzüntü yaşayan Balcı çifti, tümörün riskli bir bölgede olduğunu, ameliyatın riskli ve pahalı olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

HALUK LEVENT'İN ÇAĞRISI YETKİLİLERE ULAŞTI

Balcı çiftinin yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent koştu. Sosyal medya hesabından konuyu gündeme getiren Haluk Levent, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkili makamların devreye girdiği ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı müjdesini verdi.

Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Ameliyat önümüzdeki günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mehmet Selçuk tarafından yapılacak. Sağlık Bakanlığı’na, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventAteş Ayaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
Kenan Doğulu Harbiye'yi İnletti
"GİZLİ GİZLİ" Hazırladı Bombayı Patlattı
"GİZLİ GİZLİ" Hazırladı Bombayı Patlattı
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
SAHNEDEN ANNESİNE TEŞEKKÜR
SAHNEDEN ANNESİNE TEŞEKKÜR
'Mendil' Slogan Oldu
'Mendil' Slogan Oldu
Burak Özçivit’e Romanya’da yoğun ilgi
Burak Özçivit’e Romanya’da yoğun ilgi
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans