HALUK LEVENT ‘SAHNEYE SES VER’ DİYOR

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Türkiye’de ve dünyada birçok sanatçı salgından etkilenenlere destek olmak için farklı sosyal projelere imza atıyor. Böylesi zor zamanlardan geçerken sosyal projelerin de öneminden söz edeceğiz. Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği müzik emekçileri için özel bir gece organize ediyor.

Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP Derneği salgın nedeniyle işini kaybeden, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçileri için özel bir destek gecesi organize ediyor. 27 Ekim’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak ‘SAHNEYE SES VER’ adlı etkinlikten elde edilecek gelir ihtiyacı olanlara ulaştırılacak. Sahne ve müzik emekçileri bu destekten faydalanabilmek için ahbap.org üzerinden asgari yasal belgelerini yükleyerek başvuru yapabilecek. Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ın sunacağı gecede Haluk Levent, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Onur Saylak, Suna Yakın, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık gibi oyuncu ve müzisyenler sahne alacak. Hem mekanda canlı olarak hem evlerden çevrimiçi olarak izlenebilecek etkinliğin biletleri biletix de satışa çıktı.