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Haluk Levent hayranlarına pamuk şeker dağıttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali”nin ikinci gününde Mişmiş Park Fuar Alanı’nda Haluk Levent konseri vardı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:29
Haluk Levent hayranlarına pamuk şeker dağıttı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Malatya’da 45 bin kişininkarşısındasahneyeçıkanHalukLevent, konser alanında pamuk şeker satan işportacıları sahneye çıkarttı, ve tüm pamuk şekerleri “Ahbap Derneği” adına satın aldı. Sahnede pamuk şeker keyfi yapan sanatçı diğerlerini ise konsere gelen hayranlarına dağıttı... Haluk Levent’in bu sürpriz davranışı hayranlarını adeta mest etti.

SMA’lı çocuklara destek verdi...

Ahbap Derneği çatısı altında pekçok yardım çalışması yapan ünlü sanatçı Malatya’daki SMA hastası çocuklara de sahneden destek verdi. Çocukları için pankart açan ailelerin pankart ve afişlerini sahneden gösteren ve SMA’lı çocuklara yapılan bağışlara katkı isteyen sanatçı “Onlar için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventAhbap Derneği
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