Haluk Levent hayranlarına pamuk şeker dağıttı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Malatya’da 45 bin kişininkarşısındasahneyeçıkanHalukLevent, konser alanında pamuk şeker satan işportacıları sahneye çıkarttı, ve tüm pamuk şekerleri “Ahbap Derneği” adına satın aldı. Sahnede pamuk şeker keyfi yapan sanatçı diğerlerini ise konsere gelen hayranlarına dağıttı... Haluk Levent’in bu sürpriz davranışı hayranlarını adeta mest etti.

SMA’lı çocuklara destek verdi...

Ahbap Derneği çatısı altında pekçok yardım çalışması yapan ünlü sanatçı Malatya’daki SMA hastası çocuklara de sahneden destek verdi. Çocukları için pankart açan ailelerin pankart ve afişlerini sahneden gösteren ve SMA’lı çocuklara yapılan bağışlara katkı isteyen sanatçı “Onlar için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.