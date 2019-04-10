Halikarnassos İki Yaka Festivali gün sayıyor

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

İKİ YAKA 20 - 21 NİSAN’DA BİR ARAYA GELECEK

Geçtiğimiz sene Kumbahçe’de Halikarnas Ot Festivali adı altında ilk defa düzenlenen ve oldukça büyük bir ses getiren festival, bu yıl yeniliklerle düzenleniyor.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, Kumbahçe Mahalle Muhtarlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali” oldukça kapsamlı bir içerikle, 20-21 Nisan tarihlerinde Bodrum Kumbahçe Sahili’nde gerçekleştirilecek.

Girit ve Bodrum mutfağı tanıtılacak

Festivale ev sahipliği yapan Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran, geçtiğimiz seneye oranla daha kapsamlı ve daha dolu bir programla Kumbahçe Sakinlerini Bodrum’da yaşayan ve tatile gelenlerle buluşturacağını belirtirken, en önemli amaçlarının sezon öncesinde hazırlıklarını tamamlayan mekan sahiplerine, esnafa ve hepsinden önemlisi ev hanımlarının el emeği eserlerini tanıtarak, Bodrum Ekonomisine de canlılık katmak olduğunu söylerken. Bu yıl “Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali” adı altında festivalimizi ikinci kez gerçekleştireceğiz. Aslında içeriğimiz geçen yıldan farklı değil. Kumbahçe, Girit’ten Bodrum’a gelerek yerleşik düzenlerini kurdukları bir bölge olduğundan, o güne özel Bodrum ve Girit Mutfağının yiyecekleri, her iki yakanın birbirlerinin kültürlerini tanıyabilecekleri, bu kültürü gelecek nesillere aktarmak, geçmişi yeni nesil ile paylaşmak üzere yola çıktık. dedi.

Tuğba Özay’da sahne alacak

Bu yıl ikinci defa gerçekleşecek olan festivalde, kültürden sanata bir çok etkinlik yer alırken, podyumların eskimeyen kraliçesi Tuğba Özay ile mini bir defile ve ardından vereceği konser ile Kumbahçe sahiline renk katması bekleniyor. Bölgede bulunan Delfi Hotelin sahibi Mehmet Dağoğlu ve otel müdürü Salih Özkan, Biz ve Bodrum Beldemizde bulunan bütün hotel, işletme ve esnafımız bu festival için yoğun hazırlıklar yapıyoruz. Amacımız İki Yaka festivali sırasında gelecek olan bütün misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve unutamayacakları bir tatil geçirmelerini sağlamak olacaktır, bunun için muhtarımızdan festival komitesine kadar herkes canla başla çalışıyor, dediler.