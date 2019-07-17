Hakan Kılıç’tan yeni single

HAKAN KILIÇ’TAN YENİ SINGLE

SEVSEYDİN GİTMEZDİN

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

18 yıldır Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşamını sürdüren genç müzisyen Hakan Kılıç, müzik sevgisi nedeniyle Amstardam-İstanbul arasında mekik dokumaya başladı. Müzik dünyasına Hollanda'dan transfer olan Hakan Kılıç, yeni şarkısı "Sevseydin Gitmezdin" ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.

Sözleri ve müziği sanatçının kendisine ait olan “Sevseydin Gitmezdin” isimli şarkının beste, stüdyo, konsept ve koreografi hazırlığı yaklaşık iki yıl sürdü. Duygusal sözleri ve hareketli müziğiyle dikkat çeken "Sevseydin Gitmezdin"in renkli klibi de büyük ilgi gördü.

"Sevseydin Gitmezdin" şarkısının klip çekimleri İmre Haydaroğlu'nun yönetmenliğinde 30 kişilik dans ekibi ile gerçekleşti. Dans ekibinin koreografisi Ozan Aydemir’in düzenlediği ‘Odadans’ tarafından yapıldı.

Şarkının aranjörlüğünü Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl gibi ünlü isimlere yaptığı aranjelerle adından söz ettiren Tarık İster üstlendi.

HAKAN KILIÇ KİMDİR?

Bugüne kadar çok sayıda şarkıya besteci ve söz yazarı olarak imza atan Hakan Kılıç'ın müzik sevgisi küçük yaşlarda başladı. Özellikle türk sanat müziğine olan özel ilgisiyle birlikte, müzik bilgisini geliştirebilmek amacıyla özel müzik okullarından nota ve şan dersleri aldı. Ardından lise yıllarında eğlence mekanlarında sahne alarak müzik hayatına yön vermeye başladı. Bu esnada beste, söz çalışmalarına başladı. 1997 senesinde ilk albümünü yaptıktan sonra Hollanda'ya yerleşen Hakan Kılıç, 2010 yılında 2010 "Sentez", 2015 yılında "Vazgeçemezsin" ve 2017 yılında iki şarkıdan oluşan "İnsan Yalan" isimli maxi-single albümleriyle adından söz ettirmeyi başardı.