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Hakan Kanburoğlu: Demet ve Gülşah arasındaki kara kedi Pınar mı? Demet Akalın’dan Gülşah Saraçoğlu açıklaması!

22 Şubat 2022 Salı 13:00
Hakan Kanburoğlu: Demet ve Gülşah arasındaki kara kedi Pınar mı? Demet Akalın’dan Gülşah Saraçoğlu açıklaması!

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu geçen haftaya damga vuran Gülşah Saraçoğlu ve Demet Akalın arasındaki polemiğe dair bir yazı paylaştı. Hakan Kanburoğlu aynı zamanda Demet Akalın ile konuya dair konuştu. 


Gülşah'ın derdi Pınar mı?

Geçen hafta Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın'a dava açacağı yönündeki haberlerle ilgili ''Dava mı? Ona daha kötüsünü yapıyorum. Hayat boyu affetmeyeceğim.'' demişti. Hakan Kanburoğlu bu polemiğin arkasında Demet Akalın'ın da diğer birçok sanatçı gibi Pınar Kerimoğlu ile çalışmasını neden gösterdi. 




''Herkes işine baksın''

Akalın ise Hakan Kanburoğlu'na yaptığı açıklamada ''Herkes işine baksın, ben yazdan beri Gülşah ile çalışmıyorum. Hep dillerde ben.'' açıklamasını yaptı.

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