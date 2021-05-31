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Hakan Ergün: “Pandemi sürecinde sanat ve sanatımız değerlenmesi gerekli” dedi

Sanatçı ve müzisyen Hakan Ergün pandemi  sürecinde sanat ve sanatımızın değerlenmesi gerektiğini söyledi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:34
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Hakan Ergün: “Pandemi sürecinde sanat ve sanatımız değerlenmesi gerekli” dedi

NEZAHAT GÖÇMEN

MUĞLA - Rock müzik tarzında yapmış olduğu eserleriyle adından sıkca bahsettiren Hakan Ergün daha öncesinden "Gibi Gibiyim" "Ahmet Bey'in ceketi" Gibi bir çok şarkıyı okumuş ve seslendirmiştir. Sosyal medya paylaşımından sonra sözleriyle dikkatleri üzerine topladı. Sanatçı ve müzisyen Hakan Ergün pandemi  sürecinde sanat ve sanatımızın değerlenmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşım bir süre sonra takipcileri ve dinleyicileri tarafından dikkat çekti. "Hepimiz Zor zamanlar geçiriyoruz evlerimizde oturduğumuz dakikalar Türk sanatımız eserleriyle güzel zamanlar geçirebileceğimizi düşünüyorum. Türk sanatımızı bi nevi önemsemeliğiz."Pandemi süreciyle müzikle daha çok ilgilendiğini söyleyen Hakan Ergün. Sevenlerine müjdeyi de vermeyi ihmal etmedi. Hakan Ergün dinleyicilerini sevindirdi. Çok kısa bir süre içersinde yeni albümü ile sevenlerinle buluşacağını açıklayan Hakan Ergün en son çıkarmış olduğu "Nefret"adlı rap müziği dinleyicileri ve sevenleri tarafından beğenilip dinleniliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hakan ErgünNezahat Göçmenönce Vatan
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